Руководители госорганов проведут в декабре приемы граждан в Совете Министров

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БЕЛТА

Заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко проведет прием граждан 2 декабря.На 4 декабря запланирована встреча с гражданами министра жилищно-коммунального хозяйства Андрея Хмеля, на 9 декабря – министра обороны Виктора Хренина, на 11 декабря – министра образования Игоря Карпенко.Попасть на прием граждан к министру антимонопольного регулирования и торговли Владимиру Колтовичу можно будет 16 декабря, министру по чрезвычайным ситуациям Владимиру Ващенко – 18 декабря, председателю Государственного комитета по науке и технологиям Александру Шумилину – 23 декабря.Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко проведет прием в Совете Министров 30 декабря.Личный прием министрами и председателями государственных комитетов проводится, как правило, по предварительной записи, а заместителями Премьер-министра – только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.Приемы проходят с 10:00 по адресу ул. Советская, 9, комната 103. Контактные телефоны: 8(017) 222-65-09, 222-63-69.