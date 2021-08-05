Руководители госорганов проведут в августе выездные приемы граждан

В этом месяце руководители госорганов проведут выездные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в регионах, информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Правительства.
12 августа в Щучинском райисполкоме с населением пообщается министр финансов Юрий Селиверстов. В этот же день в Берестовицком райисполкоме выслушает вопросы и обращения граждан министр юстиции Олег Слижевский.
Председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус проведет встречу с гражданами 13 августа в ОАО "Техника связи" (Барань), министр связи и информатизации Константин Шульган – 19 августа в Речицком райисполкоме, председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо – 20 августа в Малоритском райисполкоме.
27 августа состоится прием граждан министром антимонопольного регулирования и торговли Владимиром Колтовичем в Пинском райисполкоме, а также председателем Государственного комитета по имуществу Дмитрием Матусевичем в Глубокском райисполкоме.
Фото из архива БЕЛТА