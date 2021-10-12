Руководителей государственных органов обязали при приеме граждан на работу запрашивать характеристики с предыдущей работы

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 октября подписал Декрет № 6, которым вносятся изменения в Декрет от 15 декабря 2014 года № 5 "Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций", проинформировали sb.by в пресс-службе Главы государства.
Документ принят в целях повышения кадрового потенциала госорганов и организаций, а также реализации изменений, внесенных в Трудовой кодекс.
Декретом устанавливается обязанность руководителей государственных органов и организаций при приеме граждан на работу запрашивать их характеристики с предыдущих мест работы, а также сведения из единого государственного банка данных о правонарушениях в отношении кандидатов на руководящие должности.
Кроме того, в декрете определяются четкие требования к характеристике. В ней должны будут отражаться профессиональные, деловые и моральные качества работника, сведения о соблюдении трудовой и исполнительской дисциплины, отношение к государственным и общественным институтам.
Нарушение предусмотренного декретом порядка приема на работу, выдача характеристик, содержащих заведомо недостоверную информацию, а также нарушение сроков их выдачи влекут привлечение к ответственности, установленной законодательством.
Декрет вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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