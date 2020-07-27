Электрогазосварщик Гомельского завода литья и нормалей, руководитель волонтерского отряда «Седьмое небо» Иван Дусенок сказал в интервью sb.by:
– Вспоминаю детство, когда мы с ребятами в хоккей могли погонять только перед подъездом, и завидую нынешней молодежи. В ее распоряжении спортивные площадки, множество различных секций. А сколько возможностей в образовании и выборе профессии! Можно много говорить о том, что сделано и не сделано в Беларуси, но то, что мы за последние 20, 10 лет стали жить лучше, – это неоспоримый факт. Есть вектор развития качества жизни, иногда он замедляется, но движение на повышение не меняется. Некоторые люди сегодня требуют радикальных перемен, а мой жизненный опыт показывает, что резкие движения не дают ощутимого результата. В жизни, работе, спорте необходимо поступательное движение и ежедневный тяжелый труд – только тогда приходит победа.
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Руководитель волонтерского отряда Иван Дусенок: успех приходит к тем, кто хочет трудиться
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ