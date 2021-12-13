Руководитель пост-миссии МАГАТЭ оценил приверженность Беларуси вопросам ядерной и радиационной безопасности

Приверженность Беларуси вопросам ядерной и радиационной безопасности высоко оценил руководитель пост-миссии МАГАТЭ по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности (IRRS) – представитель Швейцарской федеральной инспекции по ядерной безопасности Джордж Шварц.





Напомним, сегодня в Беларуси завершается пост-миссия МАГАТЭ по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности (IRRS). Визит длился с 5 по 13 декабря. Задача пост-миссии – обзор выполнения рекомендаций и предложений, данных в октябре 2016-го во время первого визита миссии IRRS. Команда экспертов состояла из 13 человек, представляющих компетентные организации Греции, Пакистана, России, США, Финляндии, Швейцарии, а также Международное агентство по атомной энергии. Руководитель пост-миссии – представитель Швейцарской федеральной инспекции по ядерной безопасности (ENSI) Джордж Шварц. С белорусской стороны с ними работали представители Госатомнадзора, государственного научного технического учреждения «Центр по ядерной и радиационной безопасности», Минприроды, Минздрава, МИД.

– Назначение миссии в том, чтобы провести экспертизу выводов и рекомендаций, данных по итогам первоначальной миссии в 2016 году. В этот раз группа экспертов состояла из представителей 8 стран и 4 штатных сотрудников МАГАТЭ. Наше главное заключение состоит в том, что Беларусь отреагировала на все рекомендации и предложения, которые были даны по результатам первоначальной миссии. Также мы отметили, что Беларусь продолжает сосредотачивать внимание и усилия на обеспечении режима ядерной и радиационной безопасности. Наша команда отметила, что ваша страна проявила твердую приверженность этим вопросам, – подчеркнул Шварц.

Он отметил, что с момента проведения первой миссии в 2016 году есть ряд достижений. Во-первых, пересмотрена политика и стратегия в области безопасности и повышена степень согласованности и соответствия стандартам безопасности МАГАТЭ. Также прояснены зоны ответственности МЧС и Минздрава. Плюс разработана и реализована система комплексного управления и заложена система аварийного реагирования и оценки.

– Продолжена работа по укреплению компетенций и потенциала технического персонала, усилена роль системы организации по техподдержке, которая призвана обеспечивать научное сопровождение регулятора, – привел примеры Шварц.

Он озвучил и три направления, где эксперты МАГАТЭ зафиксировали положительную практику. Речь о подготовке кадров на этапе строительства и эксплуатации станции Госатомнадзором, об организации и проведении сложных учений, направленных на реагирование в случае аварийных ситуаций на станции. А также – о дальнейшей разработке нормативно-правовой базы в области аварийной готовности и реагирования на события в области ядерной и радиационной безопасности.

– Особо хочется подчеркнуть тот непродолжительный период времени, который потребовался для того, чтобы развернуть эту систему, – обратил внимание Шварц.

В то же время он отметил, что остается еще три вызова, по которым белорусской стороне надо продолжать работу. Это реализация дифференцированного подхода к проведению инспекций и правилам проведения за счет разработки и использования показателей результативности. Плюс надо продолжить работу по согласованности и приведению в соответствие нормативно-правовых документов Беларуси со стандартами МАГАТЭ в медицинской сфере.

– Как известно, первый энергоблок введен в опытно-промышленную эксплуатацию, в следующем году планируется запуск второго. Поэтому наши следующие рекомендации касаются этапа эксплуатации станции. Речь о продолжении наращивания технического потенциала для проведения инспекций, но теперь на этапе эксплуатации. А также – о продолжении работы по управлению и оценке работы системы организации технической поддержки, – дополнил Шварц.

По его словам, миссия прошла гладко.

– С удовлетворением констатируем, что Беларусь существенно улучшила сферу регулирования в области радиационной и ядерной безопасности и продемонстрировала приверженность тому, чтобы на долгосрочной основе поддерживать систему ядерной и радиационной безопасности.

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