О том, как прошлогодние события повлияли на белорусское телевидение, рассуждал сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» председатель правления ЗАО «Второй национальный канал» Марат Марков.
– Раньше были популярны шоумены, которые приходили на телевидение, чтобы засветиться. Это особая система работы. Сейчас пришло время политических обозревателей и журналистов-новостников. После событий прошлого года мнение тех самых шоуменов стало не таким важным, как точка зрения людей, которые занимаются журналистикой, а не развлечением. К сожалению, они [шоумены] показали себя людьми, способными перевернуться в воздухе, – высказался гость «Будней».
Марат Марков ответил на вопрос ведущей программы Алены Родовской о том, подвергались ли в то время руководители телеканалов такому же буллингу, как и журналисты:
– Пытались хамить и оскорблять в огромном количестве. Я сохранил все, что писали в мой адрес. Сейчас некоторые люди, которые тогда ушли [с телеканала], негодуют, что за ними не последовало большинство. Но работники, которые остались, подтвердили, что оппоненты кормят зрителей враньем. Я надеюсь, что многие, кто тогда приняли решение оставить работу, сделали это на эмоциях. Полагаю, что 20% ушедших сделали это не за бесплатно, – сказал руководитель. Он добавил, что у отдельных личностей после увольнения появились крупные контракты в Instagram, они стали рекламировать популярные бренды. Марков подчеркнул, что его смутила именно эта последовательность.
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Руководитель ОНТ: раньше были популярны шоумены, сейчас пришло время политических обозревателей и журналистов-новостников
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