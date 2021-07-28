Руководитель ОНТ: раньше были популярны шоумены, сейчас пришло время политических обозревателей и журналистов-новостников

– высказался гость «Будней».Марат Марков ответил на вопрос ведущей программы Алены Родовской о том, подвергались ли в то время руководители телеканалов такому же буллингу, как и журналисты:– сказал руководитель. Он добавил, что у отдельных личностей после увольнения появились крупные контракты в Instagram, они стали рекламировать популярные бренды. Марков подчеркнул, что его смутила именно эта последовательность.