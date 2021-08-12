Руководитель информагентства Baltnews: причина многочисленных недовольств в Литве – в больших ошибках власти

Об этом заявил руководитель информагентства Baltnews Андрей Стариков в эфире "Беларусь 1".
– Нельзя плевать в огород соседа и остаться самому незаплеванным. То, что происходит в Литве – закономерно и естественно. Сейчас обнажились все минусы и ошибки литовской внешней и внутренней политики, идеологической конструкции, – рассуждает Стариков.
По мнению политолога, причина многочисленных недовольств в Литве – в больших ошибках власти:
– Псевдодемократическая власть не способна справиться ни с одним вызовом: ни с миграционным, ни с ковидным, ни с собственной глупостью, – заключил руководитель информагентства.