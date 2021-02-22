Председатель совета директоров компании «Эмаар Пропертиз» Мухаммед аль-Аббар по итогам встречи с Премьер-министром Беларуси Романом Головченко ответил на вопросы журналистов. В частности, он прокомментировал появившуюся информацию об участии сербского бизнеса при реализации проекта «Северный берег».
– Я занимаюсь инвестиционной деятельностью 25 лет в 14 странах мира. И имею достаточный опыт и успех. С приходом на новый рынок я занимаюсь сбором и анализом информации. И прибегаю к услугам консалтинговых компаний с мировым именем и адвокатов. Приходя на новые рынки, я общаюсь с застройщиками, которые уже работают на этом рынке. Мы крупнейший застройщик на рынке в Сербии. И я хорошо знаком с владельцами компании Dana Holdings. Не скрою, я обращался к ним по-дружески за консультацией относительно белорусского рынка. Однако на сегодняшний момент мы рассматриваем реализацию проекта «Северный берег» своими силами. Поэтому эти слухи не подтверждаются.
Фото: БЕЛТА
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Руководитель Emaar Properties прокомментировал слухи об участии сербского бизнеса в проекте «Северный берег»
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