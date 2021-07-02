Об этом руководитель экспертной группы МАГАТЭ по вопросам физической защиты объектов использования атомной энергии (миссия IPPAS) Джозеф Сандовал заявил по итогам завершения работы миссии на площадке БелАЭС, проинформировали в пресс-службе Министерства энергетики.
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В ведомстве рассказали, что специалисты ознакомились с материалами по вопросам функционирования системы физической защиты атомной станции, а также посетили ее объекты.
Уточняется, что предварительные итоги визита эксперты подведут 9 июля.
– Я очень впечатлен той важностью, которую Правительство Беларуси придает вопросам безопасности и надежности атомной станции. Наша роль заключается в том, чтобы сравнить и оценить применяемые в Беларуси практики относительно имеющихся у нас международных соглашений и затем предоставить Правительству свои рекомендации, – отметил руководитель экспертной группы Джозеф Сандовал.
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Руководитель экспертной группы МАГАТЭ: в Беларуси придают большое значение вопросам безопасности и надежности БелАЭС
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