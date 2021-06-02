Руководитель «Бобруйскагромаша» рассказала о главных принципах работы предприятия

– обозначила руководитель.Говоря о главных принципах работы предприятия, она отметила взаимоотношения в коллективе и с потребителем.Собеседница также добавила, что в этом году два работника предприятия были удостоены медали «За трудовые заслуги» от Главы государства.Во время беседы было отмечено, что Надежда Лазаревич – единственная женщина в Беларуси, которая руководит таким крупным промышленным холдингом. Она поделилась некоторыми секретами успеха:– рассказала глава предприятия и добавила, что, если работник ошибается в первый раз, она прощает, но второй раз пощады уже не будет. Надежда Лазаревич считает: кто не допускает оплошностей, не двигается вперед.