О том, как организована работа на ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш", рассказала сегодня в эфире ток-шоу "Будни" на "Альфа Радио" руководитель предприятия Надежда Лазаревич.
– Мир не стоит на месте. Нужно постоянно изучать мировые бренды, которые мы можем применить на своей технике. У нас отличная конструкторская база, талантливые технологи, мы не перестаем улучшать и дорабатывать наши машины. Отмечу, что мы работаем по стопроцентной предоплате и выгружаем технику без отсрочек. На предприятии нет складских запасов, – обозначила руководитель.
Говоря о главных принципах работы предприятия, она отметила взаимоотношения в коллективе и с потребителем.
Собеседница также добавила, что в этом году два работника предприятия были удостоены медали «За трудовые заслуги» от Главы государства.
Во время беседы было отмечено, что Надежда Лазаревич – единственная женщина в Беларуси, которая руководит таким крупным промышленным холдингом. Она поделилась некоторыми секретами успеха:
– Когда я начинала, не скажу, что мне было тяжело. Я изначально понимала свои цели и задачи. Возможно, сомнения испытывал коллектив. Женщина во главе предприятия такого масштаба – явление новое. Я поняла, что главное – это держать свое слово и умение посмотреть друг другу в глаза, – рассказала глава предприятия и добавила, что, если работник ошибается в первый раз, она прощает, но второй раз пощады уже не будет. Надежда Лазаревич считает: кто не допускает оплошностей, не двигается вперед.
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Руководитель «Бобруйскагромаша» рассказала о главных принципах работы предприятия
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