Руководитель "Бобруйскагромаша": люди приезжают на "Белагро" с конкретными запросами

Было отмечено, что мероприятие – визитная карточка страны. В этом году участниками стали 410 компаний из 16 стран.
– Это одна из крупнейших выставок, которая традиционно проходит в Беларуси, даже несмотря на пандемию. Она является важным и знаковым событием для любого производства. На выставке представлены все промышленные предприятия Беларуси. Наш стенд вчера посетили гости из Таджикистана, Узбекистана и Грузии. Более того, уже прошли переговоры по поставке техники в эти страны. Был подписан дилерский контракт с Индией для поставки туда нашей сельскохозяйственной техники, – поделилась руководитель.
– Мы активно рекламируем свою технику, у нас есть аккаунт в "Инстаграм". Видим, что за нами наблюдают, – добавила специалист.
Гендиректор уточнила, что производимая на «Бобруйскагромаше» техника сегодня очень востребована. Она полезна как для сельскохозяйственных потребителей, так и для лесников и мелких фермеров.
В этом ключе руководитель добавила, что недавно был подписан контракт с Монголией: «Бобруйскагромаш» совместно с «МТЗ» в ближайшие три месяца будут поставлять туда свою технику. Надежда Лазаревич упомянула и партнерские отношения с Россией. Она рассказала о недавно прошедшей выставке в Краснодаре, на которой предприятием была представлена новинка – машина для вынесения жидких органических удобрений. Руководитель поделилась, что она произвела фурор и была продана за 15 минут.
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