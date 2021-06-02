Руководитель "Бобруйскагромаша": люди приезжают на "Белагро" с конкретными запросами

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Было отмечено, что мероприятие – визитная карточка страны. В этом году участниками стали 410 компаний из 16 стран.Надежда Лазаревич отметила, что люди приезжают на "Белагро" уже с конкретными запросами, в зависимости от выращиваемых на своей территории культур. Она также подчеркнула, что в этом вопросе важная роль отведена и информационным технологиям.– добавила специалист.Гендиректор уточнила, что производимая на «Бобруйскагромаше» техника сегодня очень востребована. Она полезна как для сельскохозяйственных потребителей, так и для лесников и мелких фермеров.В этом ключе руководитель добавила, что недавно был подписан контракт с Монголией: «Бобруйскагромаш» совместно с «МТЗ» в ближайшие три месяца будут поставлять туда свою технику. Надежда Лазаревич упомянула и партнерские отношения с Россией. Она рассказала о недавно прошедшей выставке в Краснодаре, на которой предприятием была представлена новинка – машина для вынесения жидких органических удобрений. Руководитель поделилась, что она произвела фурор и была продана за 15 минут.