Экономические итоги завершившегося в Минске VII Форума регионов Беларуси и России впечатляют: на полях мероприятия подписано свыше 70 соглашений о сотрудничестве и контрактов на сумму свыше 750 млн долларов. Именно такую цифру озвучил Президент, обратив внимание, что нынешний форум превзошел все остальные. И действительно, цифры говорят сами за себя: за предыдущие шесть лет подписано более 300 соглашений, заключено контрактов на сумму более 2 млрд долларов. Примечательно, что бизнес двух стран установил нынешний рекорд в непростое время пандемии и закрытых границ. Эксперты рассуждают, в чем еще заключается эффективность такого формата регионального взаимодействия.
Ни слухи о второй волне коронавируса, ни до конца не восстановленное сообщение между государствами не помешали российским деловым кругам и руководителям ряда регионов посетить нашу страну и подписать контракты на рекордную за семь лет цифру.
Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович тоже обращает внимание на этот феномен:
– Говорят же, что друзья познаются в трудные времена, которые обязывают нас быть более конкретными, практичными и ответственными. Россия наш стратегический партнер, а различные ограничения на глобальном рынке из-за пандемии поставили перед предприятиями вопрос: как и куда продавать продукцию завтра?
Руководитель БелТПП добавляет: большой плюс в том, что Беларусь отказалась от жестких ограничительных мер, которые ввели некоторые страны. Это помогло отечественным предприятиям не остановить производственные и управленческие процессы, договориться о новых контрактах и закрепить их. Несмотря на то что мировой рынок еще полностью не восстановился, мы продолжаем целенаправленно работать.
Более подробно – в завтрашнем выпуске газеты "Рэспубліка".
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Руководитель БелТПП об итогах Форума регионов Беларуси и России: плюс в том, что мы отказались от жестких ограничительных мер в период пандемии
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ