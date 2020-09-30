Руководитель БелТПП об итогах Форума регионов Беларуси и России: плюс в том, что мы отказались от жестких ограничительных мер в период пандемии

Ни слухи о второй волне коронавируса, ни до конца не восстановленное сообщение между государствами не помешали российским деловым кругам и руководителям ряда регионов посетить нашу страну и подписать контракты на рекордную за семь лет цифру.тоже обращает внимание на этот феномен:Руководитель БелТПП добавляет: большой плюс в том, что Беларусь отказалась от жестких ограничительных мер, которые ввели некоторые страны. Это помогло отечественным предприятиям не остановить производственные и управленческие процессы, договориться о новых контрактах и закрепить их. Несмотря на то что мировой рынок еще полностью не восстановился, мы продолжаем целенаправленно работать.Более подробно – в завтрашнем выпуске газеты "Рэспубліка".