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  2. «Рух» взял верх над «Славией» и поднялся на четвертое место в таблице ЧБ по футболу

«Рух» взял верх над «Славией» и поднялся на четвертое место в таблице ЧБ по футболу

В Бресте завершился очередной матч седьмого тура чемпионата Беларуси по футболу. Местный «Рух» сломил сопротивление мозырской «Славии» – 2:1, после чего разменял шестое место в таблице на четвертое.


Перед началом чемпионата «Рух», собравший под свои знамена довольно сильных по нашим меркам игроков, считался одним из претендентов на медали. И все еще может быть. Но на старте ЧБ команда забуксовала, поделив очки с «Гомелем» (1:1), «Минском» (2:2) и РЦОР-БГУ (0:0), а также потерпев чувствительное поражение от «Шахтера» (1:4). Кроме того, были победы над «Ислочью» (1:0) и «Сморгонью» (5:0). Но даже несмотря на них, вопросов к команде у ее болельщиков накопилось немало.

Тяжело сложилась для брестчан и сегодняшняя игра против «Славии», которая, заметим, идет внизу таблицы. Однако победы подопечные Кирилла Альшевского все-таки добились.

Филип Йович вывел «Рух» вперед на первой добавленной к основному времени первого тайма минуте. Максим Слюсар на 74-й минуте восстановил равновесие. Но через одиннадцать минут после этого, когда казалось, что ничейного исхода не избежать, Габи Кики принес победу хозяевам поля.

Вчера в первом матче тура «Слуцк» и брестское «Динамо» разошлись миром – 1:1. Сегодня еще состоятся поединки «Динамо» (Минск) – РЦОР-БГУ и «Витебск» – «Гомель». А на завтра запланированы игры «Неман» – «Ислочь», «Торпедо-БелАЗ» – «Минск», «Спутник» – «Шахтер» и БАТЭ – «Сморгонь».

Турнирная таблица сейчас выглядит так: 1. «Шахтер» – 18 очков (6 матчей), 2. БАТЭ – 14 (6), 3. «Динамо» (Брест) – 13 (7), 4. «Рух» – 12 (7), 5. «Гомель» – 11 (6), 6. «Динамо» (Минск) – 11 (6), 7. «Ислочь» – 9 (6), 8. «Минск» – 8 (6), 9. «Торпедо-БелАЗ» – 7 (6), 10. «Витебск» – 7 (6), 11. «Слуцк» – 6 (7), 12. РЦОР-БГУ – 5 (6), 13. «Славия» – 4 (7), 14. «Сморгонь» – 4 (6), 15. «Неман» – 3 (6), 16. «Спутник» – 3 (6).

В списке бомбардиров лидирует Дембо Дарбо («Шахтер»), отличившийся восемь раз.

Фото: rukh.by
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