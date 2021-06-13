«Рух» разгромил «Торпедо-БелАЗ» и поднялся на третье место в таблице футбольного чемпионата Беларуси

«Рух», по сути, ставший другой командой в межсезонье, на старте первенства долго запрягал, из-за чего растерял немало важных очков. Но в последнее время он быстро едет: одержал три победы подряд, не пропустив при этом ни одного мяча.Торпедовцы, наоборот, все никак не могут найти тот футбол, который позволил им завоевать бронзу прошлого чемпионата и, как следствие, продолжают обретаться в нижней половине таблицы.Артем Концевой вывел хозяев поля вперед на 68-й минуте, после чего минимальный счет долго не менялся. Но в самой концовке «Рух», в целом действовавший более остро, упрочил-таки свое преимущество. Отличились Всеволод Садовский (83-я минута) и Элис Бакай (90+3).Игра омрачилась сразу двумя удалениями. На 47-й минуте поединок оказался досрочно завершен для бразильского защитника брестской команды Жоао Виллиама. А на 72-й красную карточку перед собой увидел нападающий торпедовцев Дмитрий Антилевский.Семь матчей 12-го тура были сыграны позавчера, вчера и сегодня несколько ранее. «Славия» потерпела поражение от «Минска» – 1:2. РЦОР-БГУ добился волевой виктории над «Гомелем» – 3:2. «Сморгонь» и «Слуцк» поделили очки – 1:1. «Спутник» болезненно проиграл минскому «Динамо» – 0:5. БАТЭ взял верх над «Неманом» – 3:0. «Шахтер» продлил свою впечатляющую победную серию до 12 встреч, взяв верх над «Витебском» – 2:0. А «Ислочь» и брестское «Динамо» сыграли вничью – 1:1.Турнирная таблица чемпионата страны в высшей лиге на данный момент выглядит следующим образом 1. «Шахтер» – 36 очков (12 матчей), 2. БАТЭ – 29 (12), 3. «Рух» – 24 (12), 4. «Динамо» (Минск) – 23 (12), 5. «Гомель» – 21 (12), 6. «Витебск» – 18 (12), 7. «Динамо» (Брест) – 18 (12), 8. «Минск» – 16 (12), 9. РЦОР-БГУ – 15 (12), 10. «Торпедо-БелАЗ» – 15 (12), 11. «Ислочь» – 14 (12), 12. «Слуцк» – 11 (12), 13. «Славия» – 8 (12), 14. «Неман» – 7 (12), 15. «Сморгонь» – 5 (12), 16. «Спутник» – 4 (12).Список бомбардиров возглавляет Дембо Дарбо («Шахтер»), имеющий на своем счету 11 взятий ворот. Его ближайшими преследователями являются Андрей Соловей («Гомель») и Дмитрий Комаровский («Ислочь»), которые забили по восемь мячей.Фото: ФК «Рух»