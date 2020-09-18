«Рух» разгромил «Смолевичи» в первом матче 24-го тура чемпионата Беларуси по футболу

В Смолевичах завершился первый матч 24-го тура футбольного чемпионата страны. Местная одноименная команда потерпела болезненное поражение от брестского «Руха» – 0:6.
В начале июля «Смолевичи» пережили кардинальную перестройку: из-за финансовых проблем команду покинули многие игроки основного состава и главный тренер Александр Бразевич, место которого занял Алексей Михайлов. В первом матче под его руководством обновленная молодежью команда добилась сенсационной победы над претендующей на медали «Ислочью» – 3:1. Но затем запал иссяк – и «Смолевичи» исключительно проигрывают. С учетом сегодняшнего накопилось уже шесть поражений подряд с общим счетом 3:23. Шансы на сохранение места в высшей лиге на следующий сезон тают на глазах.
«Рух», в отличие от сегодняшнего соперника, радует своих болельщиков куда чаще, чем огорчает. И если к обороне команды порой возникают вопросы, то в атаке она просто неудержима. По результативности абсолютный дебютант элитного дивизиона на данный момент уступает только составляющим лидирующий тандем «Шахтеру» и БАТЭ.
Команда из Бреста сразу же показала серьезность намерений и повела с преимуществом в два мяча. «Смолевичи» предпринимали попытки изменить течение игры. Но не преуспели. А вот «Рух» довел счет до совсем уж неприличного для хозяев поля.
Авторами забитых мячей в сегодняшней встрече стали Всеволод Садовский (8-я минута), Артем Рахманов (14), Владислав Васильев (54, 75, с пенальти), Алексей Антилевский (86) и Евгений Шевченко (89).
Также сегодня еще состоится матч между «Неманом» и «Минском». Завтра сыграют «Витебск» – «Белшина», «Динамо» (Брест) – РЦОР-БГУ и «Городея» – «Торпедо-БелАЗ». А на послезавтра запланированы поединки «Ислочь» – «Динамо» (Минск), «Слуцк» – БАТЭ и «Славия» – «Шахтер».
Турнирная таблица на данный момент выглядит так: 1. «Шахтер» – 46 очков (23 матча). 2. БАТЭ – 46 (23). 3. «Неман» – 41 (23). 4. «Торпедо-БелАЗ» – 38 (23). 5. «Ислочь» – 38 (23). 6. «Рух» – 36 (24). 7. РЦОР-БГУ – 34 (22). 8. «Динамо» (Минск) – 33 (22). 9. «Динамо» (Брест) – 32 (21).10. «Витебск» – 30 (23). 11. «Минск» – 25 (21). 12. «Славия» – 24 (21). 13. «Слуцк» – 21 (21). 14. «Городея» – 20 (23). 15. «Белшина» – 19 (23). 16. «Смолевичи» – 14 (22).
Список бомбардиров возглавляет Джасурбек Яхшибоев (РЦОР-БГУ / «Шахтер»), на счету которого 13 забитых мячей.
Фото: rukh.by
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«Рух» разгромил «Смолевичи» в первом матче 24-го тура чемпионата Беларуси по футболу
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