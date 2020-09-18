Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.04
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. «Рух» разгромил «Смолевичи» в первом матче 24-го тура чемпионата Беларуси по футболу

«Рух» разгромил «Смолевичи» в первом матче 24-го тура чемпионата Беларуси по футболу

В Смолевичах завершился первый матч 24-го тура футбольного чемпионата страны. Местная одноименная команда потерпела болезненное поражение от брестского «Руха» – 0:6.


В начале июля «Смолевичи» пережили кардинальную перестройку: из-за финансовых проблем команду покинули многие игроки основного состава и главный тренер Александр Бразевич, место которого занял Алексей Михайлов. В первом матче под его руководством обновленная молодежью команда добилась сенсационной победы над претендующей на медали «Ислочью» – 3:1. Но затем запал иссяк – и «Смолевичи» исключительно проигрывают. С учетом сегодняшнего накопилось уже шесть поражений подряд с общим счетом 3:23. Шансы на сохранение места в высшей лиге на следующий сезон тают на глазах.

«Рух», в отличие от сегодняшнего соперника, радует своих болельщиков куда чаще, чем огорчает. И если к обороне команды порой возникают вопросы, то в атаке она просто неудержима. По результативности абсолютный дебютант элитного дивизиона на данный момент уступает только составляющим лидирующий тандем «Шахтеру» и БАТЭ.

Команда из Бреста сразу же показала серьезность намерений и повела с преимуществом в два мяча. «Смолевичи» предпринимали попытки изменить течение игры. Но не преуспели. А вот «Рух» довел счет до совсем уж неприличного для хозяев поля.

Авторами забитых мячей в сегодняшней встрече стали Всеволод Садовский (8-я минута), Артем Рахманов (14), Владислав Васильев (54, 75, с пенальти), Алексей Антилевский (86) и Евгений Шевченко (89).


Также сегодня еще состоится матч между «Неманом» и «Минском». Завтра сыграют «Витебск» – «Белшина», «Динамо» (Брест) – РЦОР-БГУ и «Городея» – «Торпедо-БелАЗ». А на послезавтра запланированы поединки «Ислочь» – «Динамо» (Минск), «Слуцк» – БАТЭ и «Славия» – «Шахтер». 

Турнирная таблица на данный момент выглядит так: 1. «Шахтер» – 46 очков (23 матча). 2. БАТЭ – 46 (23). 3. «Неман» – 41 (23). 4. «Торпедо-БелАЗ» – 38 (23). 5. «Ислочь» – 38 (23). 6. «Рух» – 36 (24). 7. РЦОР-БГУ – 34 (22). 8. «Динамо» (Минск) – 33 (22). 9. «Динамо» (Брест) – 32 (21).10. «Витебск» – 30 (23). 11. «Минск» – 25 (21). 12. «Славия» – 24 (21). 13. «Слуцк» – 21 (21). 14. «Городея» – 20 (23). 15. «Белшина» – 19 (23). 16. «Смолевичи» – 14 (22).

Список бомбардиров возглавляет Джасурбек Яхшибоев (РЦОР-БГУ / «Шахтер»), на счету которого 13 забитых мячей. 

Фото: rukh.by
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
Устали мониторить десятки телеграм-каналов? Теперь все здесь!
Полиция задержала подозреваемого в отправке яда Трампу
Китайский марсианский зонд завершил вторую орбитальную коррекцию
Так где же все-таки находится центр Европы?
Генсек ООН назвал приоритетами создание вакцины от коронавируса и борьбу за экологию
Мама из Норвегии делает рисунки про жизнь с ребенком, в которых многие узнают себя
При наводнениях на юге Франции два человека пропали без вести
Что такое фудшеринг и с чем его едят
«Ювентус» разгромил «Сампдорию» в первом матче под руководством Пирло
Многотысячная акция против COVID-ограничений прошла в Дюссельдорфе
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Сектанты
Четыре человека госпитализированы после ДТП в Могилевском районе
В Мостовском районе пожар уничтожил 17,5 т соломы
Дрожжа: в пандемию лесная отрасль практически не сбавила темпов развития, которые держит на протяжении последних лет
Психология — ключ к решению вопросов гражданства и миграции
Офтальмологи бьют тревогу: за прошедшие несколько десятков лет после появления умных гаджетов состояние зрения людей ухудшилось более чем на 30%
Могилевская область и Приморский край намерены наращивать товарооборот
Легко ли совмещать учебу с работой
Открыть для себя спорт «железных людей», когда тебе под 60? Почему бы и нет
Электронные ярмарки вакансий пройдут в Витебске и Оршанском районе
Бизнес лучше начинать в одиночку или добиться успехов можно только в команде?
мнение
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Кочевники
Пресс-конференция о конкурсе "Учитель года Республики Беларусь" пройдет сегодня в БЕЛТА
Православные верующие празднуют Рождество Пресвятой Богородицы
Что делать водителю, попавшему в дорожно-транспортное происшествие
Устал! Милый песик-работник восхитил сеть, уснув на рабочем месте - видео
В сети назвали самые нелепые подарки на день рождения
Не менее пяти человек погибли при нападении неизвестных в Колумбии
Запрет на скачивание приложения TikTok в США перенесен на неделю
В Германии тысячи людей вышли на митинг в поддержку беженцев в Греции
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Турции
Гороскоп на 22 сентября
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Вредные советы от дрянных людей негодным
Семь крупных пожаров тушат на северо-востоке России
Все леса в Беларуси "оцифрованы" - Дрожжа
Работу над некоторыми дорожными картами предложено активизировать - Рапота
В районе аэропорта в Багдаде упала ракета
В Беларуси к 2025 году треть жилья планируется строить с господдержкой
Пассажирский паром сел на мель в водах Финляндии
Все станции метро в Минске работают в штатном режиме
Два человека пострадали при взрыве газа в Тюмени
В матче чемпионата Беларуси по футболу «Шахтер» потерпел неожиданное поражение от «Славии»
Посылка с ядом, адресованная Трампу, могла прийти из Канады
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Конфликтное Средиземноморье
В Мадриде прошли акции против новых ограничений для сдерживания коронавируса
"Аэрофлот" намерен возобновить еженедельные рейсы в Минск с 26 сентября
Московский ЦСКА победил "Уфу" в чемпионате России по футболу
Авторы
СКАНИРУЙТЕ