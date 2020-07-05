«Рух» обыграл минское «Динамо» в заключительном матче 16-го тура чемпионата Беларуси

В Бресте прошел заключительный матч 16-го тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором местный «Рух» довольно неожиданно одолел минское «Динамо» — 1:0.
Команда Леонида Кучука в предыдущем туре сумела сенсационно одолеть на выезде лидера национального первенства БАТЭ (2:0) и наверняка рассчитывала еще ближе подтянуться к лидирующей группе. Однако дебютанты элитного дивизиона не только дали бой, но и второй раз в этом сезоне обыграли столичных динамовцев.
Парни Александра Седнева, который восемь лет назад был весьма некрасиво уволен с поста главкома минского «Динамо», смотрелись крайне уверенно на протяжении большей части игры, надежно действуя в обороне и создавая немало проблем в контратаках. В итоге единственный гол был забит в концовке первого тайма, когда еще один не чужой столичному «Динамо» человек — воспитанник минчан Егор Богомольский — в неразберихе у ворот мощным ударом отправил мяч в сетку.
«Рух» — «Динамо» (Минск) — 1:0 (Богомольский, 42).«Минск» и «Белшина» разошлись миром (2:2), а «Торпедо-БелАЗ» разгромно уступило солигорскому «Шахтеру» (1:4).
Турнирная таблица Высшей лиги:
1. «Шахтер» — 30 очков (16 матчей).
2. БАТЭ — 30 (16).
3. «Неман» — 29 (15).
4. «Энергетик-БГУ» — 29 (16).
5. «Динамо» (Брест) — 26 (16).
6. «Торпедо-БелАЗ» — 26 (16).
7. «Динамо» (Минск) — 23 (16).
8. «Ислочь» — 23 (16).
9. «Витебск» — 22 (16).
10. «Рух» — 22 (16).
11. «Славия» — 21 (16).
12. «Слуцк» — 18 (16).
13. «Городея» — 16 (16).
14. «Минск» — 15 (14).
15. «Смолевичи» — 11 (15).
16. «Белшина» — 7 (16).
Фото: rukh.by