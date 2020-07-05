«Рух» обыграл минское «Динамо» в заключительном матче 16-го тура чемпионата Беларуси

В Бресте прошел заключительный матч 16-го тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором местный «Рух» довольно неожиданно одолел минское «Динамо» — 1:0.

Команда Леонида Кучука в предыдущем туре сумела сенсационно одолеть на выезде лидера национального первенства БАТЭ (2:0) и наверняка рассчитывала еще ближе подтянуться к лидирующей группе. Однако дебютанты элитного дивизиона не только дали бой, но и второй раз в этом сезоне обыграли столичных динамовцев.

Парни Александра Седнева, который восемь лет назад был весьма некрасиво уволен с поста главкома минского «Динамо», смотрелись крайне уверенно на протяжении большей части игры, надежно действуя в обороне и создавая немало проблем в контратаках. В итоге единственный гол был забит в концовке первого тайма, когда еще один не чужой столичному «Динамо» человек — воспитанник минчан Егор Богомольский — в неразберихе у ворот мощным ударом отправил мяч в сетку.

«Рух» — «Динамо» (Минск) — 1:0 (Богомольский, 42).

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Турнирная таблица Высшей лиги:

1. «Шахтер» — 30 очков (16 матчей).

2. БАТЭ — 30 (16).

3. «Неман» — 29 (15).

4. «Энергетик-БГУ» — 29 (16).

5. «Динамо» (Брест) — 26 (16).

6. «Торпедо-БелАЗ» — 26 (16).

7. «Динамо» (Минск) — 23 (16).

8. «Ислочь» — 23 (16).

9. «Витебск» — 22 (16).

10. «Рух» — 22 (16).

11. «Славия» — 21 (16).

12. «Слуцк» — 18 (16).

13. «Городея» — 16 (16).

14. «Минск» — 15 (14).

15. «Смолевичи» — 11 (15).

16. «Белшина» — 7 (16).

Фото: rukh.by