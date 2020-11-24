Рудковская подала в суд на СМИ, которые назвали ее сына больным

Ранее издание «Стархит» и некоторые телеграм-каналы опубликовали информацию о том, что сын Рудковской и Плющенко страдает от cиндрома Аспергера. Кроме публичного опровержения продюсер планирует наказать СМИ при помощи суда.
На своей странице в Instagram Рудковская рассказала, что в отношении издания «Стархит» и известного телеграм-канала возбуждено уголовное дело за публикацию заведомо ложной информации.
Также она сообщила, что вместе со своим адвокатом и другом семьи Александром Добровинским намерена добиваться принятия закона, запрещающего публиковать в СМИ информацию о несовершеннолетних детях без согласия родителей.
Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial