Рублев уступил Циципасу и потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира АТР

В первом туре россиянин потерпел поражение от второй ракетки мира испанца Рафаэля Надаля – 3:6, 4:6, вследствие чего в игре против теннисиста из Греции Рублеву, как говорится, было некуда отступать. Это, похоже, привело к тому, что он перегорел в первом сете, который проиграл в одни ворота. Во второй партии россиянин пришел в себя и вырвал победу в тяжелейшей концовке. Но третий сет, закончившийся на крайне нервном тай-брейке, все-таки остался за Циципасом.Также вчера испанец Рафаэль Надаль (ATP: 2) весьма неожиданно не устоял во встрече против австрийца Доминика Тима (ATP: 3) – 6:7 (7:9), 6:7 (4:7).Сегодня вечером – продолжение борьбы во второй группе. Лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович сразится с Даниилом Медведевым из России (ATP: 4). А представитель Германии Александр Зверев (ATP: 7) встретится с аргентинцем Диего Шварцманом (ATP: 9).Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года. Чаще всего на этих соревнованиях, которыми по традиции закрывается теннисный сезон, побеждал швейцарец Роджер Федерер (шесть титулов). В прошлом году турнир выиграл Стефанос Циципас.