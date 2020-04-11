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  2. РЦОР-БГУ потерпел первое поражение в нынешнем чемпионате Беларуси по футболу

РЦОР-БГУ потерпел первое поражение в нынешнем чемпионате Беларуси по футболу

Минский РЦОР-БГУ потерпел первое поражение в текущем чемпионате страны по футболу. В четвертом туре симпатичный коллектив Владимира Белявского проиграл в Жодино местному «Торпедо-БелАЗу» — 0:2.


На старте турнира РЦОР-БГУ одержал три победы в трех матчах, причем взял верх над действующим вице-чемпионом БАТЭ (3:1), а также отнюдь не слабыми «Рухом» (1:0) и «Минском» (2:0). 

«Торпедо-БелАЗ» стартовало, обыграв в первых двух турах «Шахтер» и «Белшину» с одинаковым счетом 1:0. Однако в третьем туре подопечные Юрия Пунтуса не устояли во встрече против минского «Динамо» (0:2), а посему перед поединком с РЦОР-БГУ они находились в таблице ниже соперника. Впрочем, сегодня торпедовцы вновь вернулись на победную дорогу, благодаря чему сместили «студентов» с первой строчки.

В целом матч носил равный характер. Однако «Торпедо-БелАЗ» оказалось несколько лучше в завершающей стадии атак, что и принесло ему викторию.

Героем матча стал бразильский легионер команды из Жодино Габриэль Рамос Да Пенья, который отметился двумя очками по системе «гол плюс пас». На 55-й минуте он выкатил мяч под удар Андрею Хачатуряну, расстрелявшему ворота минчан с близкого расстояния. А на 66-й минуте забил уже сам бразилец, которому удался фантастический по красоте выстрел из-за пределов штрафной в самую «девятку». 

Все попытки «студентов» отыграться разбились о крепкую оборону жодинцев. 

Вчера четвертый тур чемпионата страны начался матчем между «Неманом» и «Белшиной», принесшим ничейный результат — 1:1. Сегодня несколько ранее с точно таким же счетом разошлись «Слуцк» и «Витебск». А в эти минуты проходит поединок между «Городеей» и минским «Динамо».

Завтра сыграют «Минск» — БАТЭ, «Смолевичи» — «Шахтер» и «Динамо» (Брест) — «Ислочь». А послезавтра тур закроется матчем между «Славией» и «Рухом».

На вершине турнирной таблицы на данный момент находятся «Торпедо-БелАЗ» и РЦОР-БГУ, имеющие по девять очков. «Слуцк» и Витебск» набрали по семь баллов. А «Минск», «Ислочь» и «Славия» имеют на своем счету по шесть пунктов.

Обращает на себя внимание тот факт, что команды, которые по итогам прошлого чемпионата разместились на местах с первого по четвертое, пока явно не впечатляют. Брестское и минское «Динамо», «Шахтер» и БАТЭ к настоящему моменту одержали всего по одной победе и идут в нижней части таблицы.

Фото: vk.com/fc_torpedobelaz
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