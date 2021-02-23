Республиканский театр белорусской драматургии предлагает зрителям посмотреть спектакль «Сірожа» в прямой трансляции. Об этом информирует сайт театра.
Такую возможность предоставляет видеосервис "VOKA". 25 февраля, в 19:00 все желающие смогут бесплатно посмотреть спектакль "в онлайне". Просмотр спектакля будет доступен и зрителям Беларуси, и за рубежом.
Попасть в уютный зал РТБД можно перейдя по этой ссылке. После эфира спектакль будет сохранен и доступен в видеоархиве сервиса для его пользователей еще год.
Фото: rtbd.by
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РТБД покажет спектакль «Сірожа» в прямом эфире
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