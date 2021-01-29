РСЗО «Шквал», новейшие ударные беспилотники и радиолокационные станции: чем удивляли разработчики на выставке Госкомвоенпрома

Сегодня на ведомственной выставке 18 организаций системы Госкомвоенпрома продемонстрировали новое и модернизированное вооружение. А также подвели итоги работы за 2020 год на заседании коллегии с участием Премьер-министра Романа Головченко и министра обороны Виктора Хренина. Под крышей ОАО «Агат – системы управления» разместились системы огневого поражения, роботизированные комплексы воздушного и наземного базирования, модернизированное стрелковое оружие, легкобронированная техника, оптико-электронные средства, системы специального назначения. С новинками вооружения белорусского производства ознакомились и наши корреспонденты.
По итогам работы в 2020 году все организации Госкомвоенпрома обеспечили прибыльную работу. Объем полученной чистой прибыли составил 270,6 млн рублей. Председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус рассказал журналистам, что за 2020 год было реализовано порядка 180 опытно-конструкторских работ:
– Мы поставили нашим Вооруженным Силам более 2000 современных образцов вооружения, военной и специальной техники. В том числе более 830 единиц цифровых средств связи военного назначения тактического и оперативного уровней, 1350 единиц телекоммуникационного оборудования. Отремонтировали 4 самолета, 2 вертолета, дивизион средств противовоздушной обороны С-300 и беспилотные летательные аппараты. Также мы продолжаем работу с ракетой для комплекса "Полонез". В этом году приступим к практическим испытаниям на дальность 300 километров. Уже завершена работа по подготовке к первому этапу стрельбовых испытаний опытных образцов ракет на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, которые пройдут в феврале этого года. Работаем и с ракетой дальностью 70 километров для зенитного ракетного комплекса "Бук".
Организации Госкомвоенпрома на ведомственной выставке представили 160 натурных и макетных образцов продукции военного и двойного назначения. Это системы огневого поражения, в том числе зенитные управляемые ракеты и авиационные средства поражения малого калибра для беспилотных летальных аппаратов, роботизированные комплексы воздушного и наземного базирования, легкобронированную технику, а также передовые разработки систем радиолокации и средств радиоэлектронной борьбы, в том числе по эффективному обнаружению и противодействию беспилотным летательным аппаратам.
Среди новинок вооружения – комплекс управления огнем артиллерии «Лагуна». Или же боевая машина РСЗО калибра 122-мм «Шквал». Подробнее о новейшей РСЗО рассказал ее создатель, главный конструктор ОАО «Волатавто» Юрий Николаев:
– Боевая машина оснащена гидравлическим приводом артиллерийской части. «Шквал» может работать как самостоятельная единица – без привязки к командно-штабной машине. Для этого у него есть система топопривязки к местности, а также собственная автономная метеостанция для точной корректировки программ наведения артсистемы на цель.
Рядом расположились не менее интересные образцы: самоходный роботизированный комплекс «Вистл», противотанковая управляемая ракета «Румба», мобильный комплекс радиопеленгования ВЧ диапазона «Волар», мобильная трехкоординатная радиолокационная станция обнаружения и целеуказания с цифровой фазированной антенной «Небосклон», радиолокационная станция обнаружения маловысотных и наземных объектов «Родник-3D», устройство блокировки радиоканалов управления и навигации мультикоптеров «Гроза-Р4», ударные БПЛА и бронированный автомобиль МЗКТ 490101.
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РСЗО «Шквал», новейшие ударные беспилотники и радиолокационные станции: чем удивляли разработчики на выставке Госкомвоенпрома
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ