РСЗО «Шквал», новейшие ударные беспилотники и радиолокационные станции: чем удивляли разработчики на выставке Госкомвоенпрома

По итогам работы в 2020 году все организации Госкомвоенпрома обеспечили прибыльную работу. Объем полученной чистой прибыли составил 270,6 млн рублей. Председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус рассказал журналистам, что за 2020 год было реализовано порядка 180 опытно-конструкторских работ:Организации Госкомвоенпрома на ведомственной выставке представили 160 натурных и макетных образцов продукции военного и двойного назначения. Это системы огневого поражения, в том числе зенитные управляемые ракеты и авиационные средства поражения малого калибра для беспилотных летальных аппаратов, роботизированные комплексы воздушного и наземного базирования, легкобронированную технику, а также передовые разработки систем радиолокации и средств радиоэлектронной борьбы, в том числе по эффективному обнаружению и противодействию беспилотным летательным аппаратам.Среди новинок вооружения – комплекс управления огнем артиллерии «Лагуна». Или же боевая машина РСЗО калибра 122-мм «Шквал». Подробнее о новейшей РСЗО рассказал ее создатель, главный конструктор ОАО «Волатавто» Юрий Николаев:Рядом расположились не менее интересные образцы: самоходный роботизированный комплекс «Вистл», противотанковая управляемая ракета «Румба», мобильный комплекс радиопеленгования ВЧ диапазона «Волар», мобильная трехкоординатная радиолокационная станция обнаружения и целеуказания с цифровой фазированной антенной «Небосклон», радиолокационная станция обнаружения маловысотных и наземных объектов «Родник-3D», устройство блокировки радиоканалов управления и навигации мультикоптеров «Гроза-Р4», ударные БПЛА и бронированный автомобиль МЗКТ 490101.