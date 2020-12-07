РСТО: вовлечение туроператоров в организацию въездного и внутреннего туризма даже на 30 процентов увеличит реализацию туруслуг на 60 процентов в ближайшие три года

Вовлечение туроператоров в организацию въездного и внутреннего туризма даже на 30 процентов увеличит как реализацию койко-мест в средствах размещения, так и всего комплекса туруслуг на 60 процентов в ближайшие три года. К такому выводу после тщательного анализа ситуации на рынке пришли в Республиканском союзе туристических организаций (РСТО). Данными с sb.by поделилась председатель Совета турсоюза Оксана Бичун.
Фото из архива БЕЛТА
По ее словам, в отрасли сложилась катастрофическая ситуация – экспорта туруслуг с апреля по нынешнее время практически нет.
– И прогнозы неутешительные. По-прежнему отсутствует логистика по организации въезда, нарушены производственные цепочки формирования, продвижения и реализации турпродукта. Внутренний туризм носит в большей степени неорганизованный характер. Тем не менее туркомпании пытаются переориентироваться на внутренний организованный и въездной туризм. Но и здесь не все гладко. Негативные последствия от объективных обстоятельств усиливаются старыми «болячками» сложившегося производственного функционирования турбизнеса, – описывает положение дел эксперт.
О каких «болячках» речь? Оксана Бичун напомнила, что на начальном этапе, в 2004–2010 годах, туроператоры Беларуси были нужны всем нашим средствам размещения и объектам экскурсионного показа для продвижения и реализации своих услуг. Однако в дальнейшем гостиницам, санаториям, музеям стали доводить обязательные показатели по экспорту услуг. В результате объекты инфраструктуры вынуждены сотрудничать с зарубежными туроператорами и прямыми иностранными туристам, а свои туроператоры оказались в прямом смысле изгоями.
– Так, со временем закрепилась странная парадигма, которая диктует: наш туроператор во въездном и внутреннем туризме – это всего лишь «посредник». И его надо исключить из производственной цепочки. Гостиницы и санатории привычно дают скидки и большую комиссию зарубежным туроператорам, прямым клиентам, никак не поощряя свой турбизнес. Более того, на протяжении 2016–2019 годов некоторые популярные санаторно-курортные учреждения вообще не принимали заявки от наших туроператоров, в том числе для белорусских граждан в высокий сезон! – привела пример представитель РСТО.
В турсоюзе посчитали, что вовлечение туроператоров в организацию внутреннего и въездного туризма заметно поднимет многие показатели, поможет привлечь гостей. Но это возможно, если будет принят ряд мер в самое ближайшее время. Письмо с предложениями по поддержке въездного и внутреннего туризма и преодолению последствий пандемии в отрасли турсоюз отправил в Совмин, Межведомственный экспертный координационный совет по туризму и Министерство спорта и туризма.
– Главные цели предложений – сохранение кадров, создание условий для восстановления туризма, обеспечение системообразующей роли и экономической бизнес-мотивации вовлечения наших туркомпаний в организацию организованного внутреннего и въездного туризма, создание равных условий на рынке для белорусских операторов и иностранных сервисов, таких, к примеру, как Booking.com, – подчеркнула Оксана Бичун.
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РСТО: вовлечение туроператоров в организацию въездного и внутреннего туризма даже на 30 процентов увеличит реализацию туруслуг на 60 процентов в ближайшие три года
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