РСТО: вовлечение туроператоров в организацию въездного и внутреннего туризма даже на 30 процентов увеличит реализацию туруслуг на 60 процентов в ближайшие три года

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БЕЛТА

По ее словам, в отрасли сложилась катастрофическая ситуация – экспорта туруслуг с апреля по нынешнее время практически нет.– описывает положение дел эксперт.О каких «болячках» речь? Оксана Бичун напомнила, что на начальном этапе, в 2004–2010 годах, туроператоры Беларуси были нужны всем нашим средствам размещения и объектам экскурсионного показа для продвижения и реализации своих услуг. Однако в дальнейшем гостиницам, санаториям, музеям стали доводить обязательные показатели по экспорту услуг. В результате объекты инфраструктуры вынуждены сотрудничать с зарубежными туроператорами и прямыми иностранными туристам, а свои туроператоры оказались в прямом смысле изгоями.– привела пример представитель РСТО.В турсоюзе посчитали, что вовлечение туроператоров в организацию внутреннего и въездного туризма заметно поднимет многие показатели, поможет привлечь гостей. Но это возможно, если будет принят ряд мер в самое ближайшее время. Письмо с предложениями по поддержке въездного и внутреннего туризма и преодолению последствий пандемии в отрасли турсоюз отправил в Совмин, Межведомственный экспертный координационный совет по туризму и Министерство спорта и туризма.– подчеркнула Оксана Бичун.