РСТО: Вьетнам ждет белорусских туристов после восстановления авиасообщения с Россией или Турцией

В посольстве Вьетнама в Беларуси состоялась встреча представителей дипломатического ведомства с представителями туристического бизнеса нашей страны, где было рассказано о перспективах путешествий во Вьетнам, сообщили в Республиканском союзе туристических организаций (РСТО).

– В посольстве сообщили подробности пилотного проекта, согласно которому Вьетнам готов постепенно открывать страну для внешних туристических рынков, – отметили в РСТО. – Известный курорт Фукуок станет первой зоной, открытой для туристов уже в этом году. Пилотный проект по открытию разработан до июня 2022 года. Его смысл в том, что регион будет принимать туристов без карантина. Путешественники смогут свободно въезжать и отдыхать на Фукуоке при наличии сертификата о вакцинации (либо справки о том, что турист переболел) и отрицательного ПЦР-теста. Дети до 12 лет смогут въехать в страну с родителями либо опекунами, обладающими сертификатами, только с ПЦР-тестами. Также для въезда понадобится страховка, покрывающая лечение от COVID-19, и билеты в обе стороны. На всем протяжении пилотного проекта Вьетнам будет принимать лишь организованных туристов, прибывающих по пакетным турам. Для индивидуалов путь во Вьетнам пока будет закрыт.

В РСТО также напомнили, что Вьетнам признает не только вакцины, одобренные ВОЗ и ЕМА, но также российскую «Спутник V» и китайскую Vero Cell компании «Синофарм».

Диппредставительство пока не обладает четкой информацией о том, как будет действовать визовый режим в условиях пилотного проекта. В допандемийные времена белорусы могли прилетать во Вьетнам без виз при условии краткосрочной поездки – до 15 дней. Дипломаты выражают надежду на то, что для белорусов сохранится безвизовый въезд.

– констатировали в РСТО. –