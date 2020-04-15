Розыск по сети. МВД запустило Telegram-канал по розыску пропавших без вести

Для того чтобы такие истории как можно чаще заканчивались хорошо, МВД открыло отдельный Telegram-канал «Разыскивает милиция». По задумке в нем будет размещаться информация о пропавших людях и розыске лиц, совершивших преступление., — рассказала. —Например, 10 марта милиция сообщила приметы подозреваемых подростков, которые могли повредить авто в Минском районе. Уже на следующий день их личности установили благодаря сообщениям граждан. Вот еще случай: милиция объявила в розыск мошенников, которые продавали поддельные ювелирные украшения и разместила их фото. Мужчина опознал их и сообщил в милицию, подозреваемые задержаны. Нередко информация помогает в розыске несовершеннолетних. Так, в конце марта благодаря опубликованной в интернете фотографии пропавшего 14-летнего минчанина его заметили пассажиры автобуса и сообщили об этом в милицию.Присоединиться к поиску пропавших без вести может каждый. В МВД уверены: те, кто, прочитав сообщение, поделится им со своими друзьями и подписчиками, окажут неоценимую помощь милиции. При этом в министерстве уточняют: Telegram-канал — это дополнительный ресурс для оперативников, но все же не основной.Для того чтобы подписаться на Telegram-канал МВД «Разыскивает милиция», нужно ввести в строку поиска приложения @rozyskmvdby и нажать «Присоединиться».