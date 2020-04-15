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  2. Розыск по сети. МВД запустило Telegram-канал по розыску пропавших без вести

Розыск по сети. МВД запустило Telegram-канал по розыску пропавших без вести

С февраля в минской больнице лежит пожилая женщина, которая потеряла память. Бабушка не может назвать себя. Милиция опубликовала ее фотографию в интернете и просит помощи у граждан в ее опознании. Несмотря на то, что оперативники уже провели большую работу по определению личности женщины, точно установить это пока так и не получилось.


Для того чтобы такие истории как можно чаще заканчивались хорошо, МВД открыло отдельный Telegram-канал «Разыскивает милиция». По задумке в нем будет размещаться информация о пропавших людях и розыске лиц, совершивших преступление. «Мы преследуем цель максимально распространить эту важную информацию, — рассказала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова. — Ведь чем больше возможных очевидцев узнает о том, что пропал человек, тем выше шансы отыскать его. Родственники, соседи, друзья и знакомые — всегда может найтись кто-то, чья информация поможет отыскать пропавшего. Аналогично и с розыском преступников: нередко именно случайные свидетели помогают установить личность злоумышленника»

Например, 10 марта милиция сообщила приметы подозреваемых подростков, которые могли повредить авто в Минском районе. Уже на следующий день их личности установили благодаря сообщениям граждан. Вот еще случай: милиция объявила в розыск мошенников, которые продавали поддельные ювелирные украшения и разместила их фото. Мужчина опознал их и сообщил в милицию, подозреваемые задержаны. Нередко информация помогает в розыске несовершеннолетних. Так, в конце марта благодаря опубликованной в интернете фотографии пропавшего 14-летнего минчанина его заметили пассажиры автобуса и сообщили об этом в милицию.

Присоединиться к поиску пропавших без вести может каждый. В МВД уверены: те, кто, прочитав сообщение, поделится им со своими друзьями и подписчиками, окажут неоценимую помощь милиции. При этом в министерстве уточняют: Telegram-канал — это дополнительный ресурс для оперативников, но все же не основной. «За прошлый год по всей стране было установлено местоположение более 7 тысяч пропавших без вести и 5 тысяч преступников».

Для того чтобы подписаться на Telegram-канал МВД «Разыскивает милиция», нужно ввести в строку поиска приложения @rozyskmvdby и нажать «Присоединиться».
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Фото: РЕЙТЕР
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