Рождественский визит в Дом ребенка № 1 Минска совершили Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин и министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич

Поздравления от высоких гостей сегодня принимали дети с органическим поражением центральной нервной системы и психики. Сладости и наборы для творчества вручил малышам руководитель Минздрава. Дмитрий Пиневич подчеркнул: лечение человека и служение Богу близки по своей сути. И предложил митрополиту Вениамину сделать встречи в Доме ребенка № 1 традиционными в период от Рождества до Крещения. Конфеты для детей и кофемашину для персонала подарил владыка Вениамин.
– Самое главное в нашем визите – теплые искренние слова и поддержка малышам и специалистам, которые помогают их растить и социализировать, – сказал митрополит Вениамин. – На Рождество важно не только радоваться самим, а также делиться теплыми эмоциями со своими ближними людьми. Стоит отметить, что праздник Рождества Христова – во многом детский праздник. Оказать помощь ребятам, оставшимся без родительской опеки – наш общий долг.
Митрополит Вениамин во время встречи совершил молебен и вручил главврачу Дома ребенка № 1 Минска Светлане Тулуповой иконы Жировичской Божией Матери, пожелал врачам и воспитателям терпения в их нелегком труде, а детям – здоровья.
Воспитанники, получив развивающие игрушки, не скрывали радости. Не с пустыми руками остались и гости. Им вручили рождественские сувениры ручной работы.
По доброй традиции в канун Рождества Белорусская православная церковь проводит благотворительную акцию «В ожидании Рождественских чудес». В этом году марафон добра был продолжен. Заранее для детей из хосписов и домов ребенка с паллиативными палатами всех регионов страны в православных приходах собирали подарки. На специальном сайте www.daridobrovolets.by были размещены имена болеющих детей, их возраст и информация о том, что маленький человек хотел бы получить к Рождеству, что нравится или будет для него полезным. Любой желающий мог заранее забронировать на сайте определенный подарок для ребенка, приобрести его и доставить в пункт приема при храме.
Финальным событием акции каждый год становится посещение Патриаршим Экзархом всея Беларуси одного из учреждений здравоохранения совместно с министром здравоохранения.
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Рождественский визит в Дом ребенка № 1 Минска совершили Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин и министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК