Рождественский турнир на приз Президента Республики Беларусь отменен

, – говорится в сообщении ФХБ.Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь ежегодно проходил в Минске с 2005 года. Команда Президента Беларуси выигрывала эти соревнования 13 раз: в 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах. Россияне занимали первое место трижды – в 2007, 2011 и 2015 годах. Всего за историю проведения турнира в борьбу за главный трофей вступали игроки из более чем 30 стран.