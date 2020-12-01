Успевший заслужить славу чемпионата мира среди любителей хоккея Рождественский международный турнир на приз Президента Беларуси в 2021 году не состоится. Причина – уже ставшая привычной для многих спортивных соревнований – неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Беларуси.
"В 2020 году многие престижные турниры были отменены по причине распространения коронавируса. Учитывая возраст участников Рождественского турнира, невозможность проведения тренировочных сборов команд в большинстве участвующих стран и рекомендации Всемирной организации здравоохранения по снижению рисков распространения вирусных инфекций, было принято решение о его отмене", – говорится в сообщении ФХБ.
Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь ежегодно проходил в Минске с 2005 года. Команда Президента Беларуси выигрывала эти соревнования 13 раз: в 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах. Россияне занимали первое место трижды – в 2007, 2011 и 2015 годах. Всего за историю проведения турнира в борьбу за главный трофей вступали игроки из более чем 30 стран.
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Рождественский турнир на приз Президента Республики Беларусь отменен
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Фото: Александр СТАДУБ