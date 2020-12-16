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  2. Рождественский пост: топ-6 быстрых постных салатов

Всего за 20 минут. Топ-6 быстрых постных салатов

Рождественский пост: топ-6 быстрых постных салатов

Православные верующие продолжают соблюдать Рождественский пост, которых закончится празднованием Рождества Христова 7 января. Поскольку пища животного происхождения находится под запретом, овощи – основной продукт питания во время поста. 

Проще всего из овощей приготовить быстрый салат, которых будет не только постным, но и полезным, и питательным.  Попробуйте приготовить что-нибудь из нашей подборки рецептов, и вам обязательно понравится!  

Салат из пекинской капусты и кукурузы

• Капуста пекинская - 0,5 кочана
• Кукуруза - 0,5 банки
• Яблоко - 1 шт
• Кунжут - 1 ч л
• Сок лимона - по вкусу
1. Тонко нашинковать капусту.
2. Яблоко натереть на крупной терке.
3.  Из банки с кукурузой слить жидкость.

4. Салат посолить и заправить свежевыжатым лимонным соком по вкусу, добавить кунжут.

Подробный пошаговый рецепт салата


Картофельный салат

• Картофель - 300 г
• Лук зеленый - пучок
• Сок лайма - 2 столовые ложки 
• Лимонная цедра - 5 г
• Масло оливковое - 50 г
• Имбирь - 10 г
• Белый перец - по вкусу
1. Почистить картофель и нарезать кубиками по 1 см. Отварить в кипящей подсоленной воде. Затем промыть картофель холодной водой и выложить в миску для салата.
2. Отдельно смешать сок лайма, цедру лайма, лук зеленый мелко нарезанный, имбирь, оливковое масло и белый молотый перец.

3. Эту заправку влить в картофель, перемешать и убрать в холодильник, чтобы картофельный салат остыл.

Подробный пошаговый рецепт салата


Салат с топинамбуром

• Топинамбур - 4-5 клубней
• Морковь - 1 шт
• Яблоко - 1 шт
• Укроп - пучок
• Кунжут - 1 столовая ложка 
• Сок лимона - по вкусу
• Соль - по вкусу

1. Натереть на терке овощи и яблоко.
2. Заправить соком лимона.
3. Соль и специи добавить по вкусу. 
4. Посыпать семенами кунжута.
5. Для остроты можно добавить чеснок.

Подробный пошаговый рецепт салата

Витаминный салат в пост


• Капуста краснокочанная - 300 г
• Помидор - 200 г
• Огурец - 200 г
• Болгарский перец - 200 г
• Редис - 100 г
• Соль, перец - по вкусу
• Сок лимона - по вкусу

1. Капусту нарежьте соломкой, редис – пластиками, лук нарежьте полукольцами, огурцы и перец нарежьте соломкой, а помидоры – кубиками. 
2. Зелень порубите. 
3. Смешайте все ингредиенты, приправьте солью и перцем по вкусу. 
4. Сбрызните соком лимона.

Подробный пошаговый рецепт салата

Постный салат из моркови с апельсинами

• Морковь - 2 шт 
• Апельсин - 1 шт
• Изюм - горсть
• Кунжут - 2 столовые ложки 
• Растительное масло - по вкусу

1. Морковь помыть, почистить и натереть на терке.
2. Апельсин почистить и нарезать, удалив косточки и грубые белые пленки.
3. Изюм промыть в теплой воде.
4. Выложить морковь на тарелку, посыпать кусочками апельсина, изюмом и кунжутом. Полить растительным маслом и сразу же подавать.

Подробный пошаговый рецепт салата


Тыквенный салат

• Тыква - 500 г
• Грецкие орехи - 100 г
• Лимон - 1 штука
• Апельсин - 1 штука
• Мед - 3 столовые ложки

1. Мякоть тыквы натереть на крупной терке.
2. С лимона и апельсина снять цедру и выжать сок.
3. Орехи измельчить ножом.
4. Тыкву смешать с соком и цедрой фруктов, рубленными орехами.
5. При подаче полить салат медом.

Подробный пошаговый рецепт салата

Приятного аппетита!


Еще больше постных и не только рецептов можно найти здесь

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