Всего за 20 минут. Топ-6 быстрых постных салатов

Православные верующие продолжают соблюдать Рождественский пост, которых закончится празднованием Рождества Христова 7 января. Поскольку пища животного происхождения находится под запретом, овощи – основной продукт питания во время поста.

Проще всего из овощей приготовить быстрый салат, которых будет не только постным, но и полезным, и питательным. Попробуйте приготовить что-нибудь из нашей подборки рецептов, и вам обязательно понравится!

Салат из пекинской капусты и кукурузы

• Капуста пекинская - 0,5 кочана

• Кукуруза - 0,5 банки

• Яблоко - 1 шт

• Кунжут - 1 ч л

• Сок лимона - по вкусу

1. Тонко нашинковать капусту.2. Яблоко натереть на крупной терке.3. Из банки с кукурузой слить жидкость.

4. Салат посолить и заправить свежевыжатым лимонным соком по вкусу, добавить кунжут.

Картофельный салат

• Картофель - 300 г

• Лук зеленый - пучок

• Сок лайма - 2 столовые ложки

• Лимонная цедра - 5 г

• Масло оливковое - 50 г

• Имбирь - 10 г

• Белый перец - по вкусу

Отдельно смешать сок лайма, цедру лайма, лук зеленый мелко нарезанный, имбирь, оливковое масло и белый молотый перец.

1. Почистить картофель и нарезать кубиками по 1 см. Отварить в кипящей подсоленной воде. Затем промыть картофель холодной водой и выложить в миску для салата.2.

3. Эту заправку влить в картофель, перемешать и убрать в холодильник, чтобы картофельный салат остыл.

Подробный пошаговый рецепт салата





Салат с топинамбуром

• Топинамбур - 4-5 клубней

• Морковь - 1 шт

• Яблоко - 1 шт

• Укроп - пучок

• Кунжут - 1 столовая ложка

• Сок лимона - по вкусу

• Соль - по вкусу

1. Натереть на терке овощи и яблоко.

2. Заправить соком лимона.

3. Соль и специи добавить по вкусу.

4. Посыпать семенами кунжута.

5. Для остроты можно добавить чеснок.

Подробный пошаговый рецепт салата







Витаминный салат в пост



• Капуста краснокочанная - 300 г

• Помидор - 200 г

• Огурец - 200 г

• Болгарский перец - 200 г

• Редис - 100 г

• Соль, перец - по вкусу

• Сок лимона - по вкусу

1. Капусту нарежьте соломкой, редис – пластиками, лук нарежьте полукольцами, огурцы и перец нарежьте соломкой, а помидоры – кубиками.

2. Зелень порубите.

3. Смешайте все ингредиенты, приправьте солью и перцем по вкусу.

4. Сбрызните соком лимона.

Подробный пошаговый рецепт салата







Постный салат из моркови с апельсинами



• Морковь - 2 шт

• Апельсин - 1 шт

• Изюм - горсть

• Кунжут - 2 столовые ложки

• Растительное масло - по вкусу

1. Морковь помыть, почистить и натереть на терке.

2. Апельсин почистить и нарезать, удалив косточки и грубые белые пленки.

3. Изюм промыть в теплой воде.

4. Выложить морковь на тарелку, посыпать кусочками апельсина, изюмом и кунжутом. Полить растительным маслом и сразу же подавать.

Подробный пошаговый рецепт салата







Тыквенный салат

• Тыква - 500 г

• Грецкие орехи - 100 г

• Лимон - 1 штука

• Апельсин - 1 штука

• Мед - 3 столовые ложки

1. Мякоть тыквы натереть на крупной терке.

2. С лимона и апельсина снять цедру и выжать сок.

3. Орехи измельчить ножом.

4. Тыкву смешать с соком и цедрой фруктов, рубленными орехами.

5. При подаче полить салат медом.

Подробный пошаговый рецепт салата



Приятного аппетита!