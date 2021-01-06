Рождественская традиция: игроки хоккейной команды Президента посетили детский дом № 5 Минска

В этом детском доме живут 75 ребят от 4 до 18 лет. К встрече с гостями они начали готовиться еще в декабре: придумывали сценарий праздничного представления, готовили костюмы, учили роли для спектакля, украшали дом и, конечно, своими руками делали подарки для хоккеистов – огромные рукавицы, надев которые, каждый сможет ощутить частичку их тепла. Встреча во время акции «Рождественская традиция» получилась веселой – она прошла в формате хоккейного матча. В первом периоде детишки познакомились с игроками, во втором – обменялись подарками. Одним из главных сувениров, который вручили ребятам, стал хоккейный свитер, на котором первый автограф оставил Глава государства, а затем и другие игроки команды. И пускай третий период, в котором гости проводят время с ребятами в тесном общении, пришлось сократить,говорит: впечатления от встречи остались только положительные.Наталия Николаевна отмечает: подарки действительно будут востребованными, ведь воспитанники детского дома очень любят спорт. Занимаются туристическим многоборьем, хоккеем, футболом, настольным теннисом, баскетболом, карате, гимнастикой и другими видами. Пару лет назад участники Рождественского турнира уже посещали детский дом № 5, и тогда Президентский спортивный клуб подарил воспитанникам учреждения веревочный парк со скалодромом. Теперь возможностей заниматься спортом у детишек станет еще больше.Гости тоже остались под впечатлением от общения с ребятами.признается: во время встречи чувствовал непередаваемые эмоции:Соглашался с ним иАкция «Рождественская традиция», организуемая Президентским спортивным клубом, прошла уже в девятый раз. За эти годы организаторы праздника и хоккеисты команд Международного рождественского турнира любителей хоккея побывали во многих социально-педагогических центрах, детских домах, школах-интернатах и других учреждениях, где воспитываются дети, оставшиеся без опеки родителей, и оказали помощь более чем 850 детям.