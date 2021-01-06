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  2. Рождественская традиция: игроки хоккейной команды Президента посетили детский дом № 5 Минска

Рождественская традиция: игроки хоккейной команды Президента посетили детский дом № 5 Минска

Новый год начался с доброго обычая. Ежегодно в первые дни января участники Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси заглядывают к детям, оставшимся без родительской опеки, чтобы пообщаться с ними и поделиться праздничным настроением. В этом году матчи Рождественского турнира не проходят, поскольку соревнования отменили из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Но традициям решили не изменять – игроки хоккейной команды Президента побывали в детском доме № 5 Минска.


В этом детском доме живут 75 ребят от 4 до 18 лет. К встрече с гостями они начали готовиться еще в декабре: придумывали сценарий праздничного представления, готовили костюмы, учили роли для спектакля, украшали дом и, конечно, своими руками делали подарки для хоккеистов – огромные рукавицы, надев которые, каждый сможет ощутить частичку их тепла. Встреча во время акции «Рождественская традиция» получилась веселой – она прошла в формате хоккейного матча. В первом периоде детишки познакомились с игроками, во втором – обменялись подарками. Одним из главных сувениров, который вручили ребятам, стал хоккейный свитер, на котором первый автограф оставил Глава государства, а затем и другие игроки команды. И пускай третий период, в котором гости проводят время с ребятами в тесном общении, пришлось сократить, директор ГУО «Детский дом № 5 г. Минска» Наталия Хурсевич говорит: впечатления от встречи остались только положительные.  


 Новый год – это время волшебства, доброты, и каждый человек в этот момент хочет, чтобы он был не один. Наши дети – с непростой судьбой, и они хотят этого больше других. Мы благодарим Президентский спортивный клуб, команду Президента по хоккею за то, что в рамках благотворительной акции «Рождественская традиция» нашли время, силы и желание приехать и поздравить каждого ребенка индивидуально и весь детский дом, подарив нам 20 велосипедов, которые мы обязательно будем использовать, и 25 тысяч рублей для покупки мягкой мебели для групп, где живут наши воспитанники.  


Наталия Николаевна отмечает: подарки действительно будут востребованными, ведь воспитанники детского дома очень любят спорт. Занимаются туристическим многоборьем, хоккеем, футболом, настольным теннисом, баскетболом, карате, гимнастикой и другими видами. Пару лет назад участники Рождественского турнира уже посещали детский дом № 5, и тогда Президентский спортивный клуб подарил воспитанникам учреждения веревочный парк со скалодромом. Теперь возможностей заниматься спортом у детишек станет еще больше.  


Гости тоже остались под впечатлением от общения с ребятами. Андрей Башко признается: во время встречи чувствовал непередаваемые эмоции:

 Наверное, надо один раз посетить подобный дом, чтобы ощутить доброту и теплоту, которыми наполнено это место… А подарки, которые сегодня получили дети, уверен, будут способствовать их физическому развитию и будут интересны для ребят.


Соглашался с ним и Ярослав Чуприс:

 Мы не первый раз участвуем в акции «Рождественская традиция». Старались устроить ребятам праздник, доставить им удовольствие. Все же у нас тоже есть дети, и мы понимаем, что такое детское счастье.

Акция «Рождественская традиция», организуемая Президентским спортивным клубом, прошла уже в девятый раз. За эти годы организаторы праздника и хоккеисты команд Международного рождественского турнира любителей хоккея побывали во многих социально-педагогических центрах, детских домах, школах-интернатах и других учреждениях, где воспитываются дети, оставшиеся без опеки родителей, и оказали помощь более чем 850 детям.






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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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