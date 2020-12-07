Рождественская коллекция H&M, фарфоровые кроссовки и велосипед от Louis Vuitton: что произошло в моде за неделю

Розовая коллекция от JacquemusНедавно многие модные эксперты вынесли вердикт: этой зимой без ярко-розового не обойтись. Ну а бренд Jacquemus спорить не стал. Более того, дизайнер марки Симон Порт Жакмюс выпустил рождественскую коллекцию характерного цвета.
Фото: Jacquemus
Капсула получила название Pink, а в линейку вошли более 20 предметов одежды. Базовые худи и футболки с логотипом бренда, трикотажные шорты и бра, обувь – все в розовом оттенке.
Фото: Jacquemus
Выбор головных уборов также впечатляет: в коллекции представлены панамы Le bob Gadjo, пушистые шляпы Le bob, кепки и даже шапки. Среди аксессуаров – миниатюрные брелоки на карабинах, вариация знаменитой сумки Le Chiquito в форме «багет», держатель для карт Le porte Azur и кошелек Le porte.
Фото: Jacquemus
И про обувь не забыли! В линейку вошли вьетнамки Les tongs Coeur, которые складываются в форме сердца (правда, непонятно, насколько они практичны) и мюли Les mules.
Стоимость позиций в линейке варьируется от 45 до 250 долларов. Капсульная коллекция Pink уже доступна к покупке на официальном сайте.
Рождественская коллекция H&MШведский масс-маркет присоединился к хороводу праздничных коллекций и представил свой вариант нарядов для встречи Рождества. Однако гнаться за самой оригинальной рекламной кампанией или предметами одежды H&M не стал, а сделал акцент на составе ткани.
Фото: H&M
Бренд представил праздничную коллекцию, изготовленную из экологичных материалов: переработанный полиэстер, шерсть и органический хлопок.
Фото: H&M
Капсула оказалось еще и практичной: в нее вошли наряды на любой вкус и повод. Для домашних посиделок с родными можно выбрать уютные вязаные свитера, а для вечеринок с друзьями – эффектные платья с пайетками.
Рождественская коллекция уже доступна в официальных магазинах H&M.
Фото: H&M
Представители бренда призывают людей с осознанностью относится к покупкам и совершать действительно только необходимые с заботой о себе и нашей планете.
К слову, об отношении бренда с переработанными источниками известно уже давно. В своих магазинах H&M даже устроил акцию: «Принеси ненужную вещь – получи скидку». Приняв старую одежду клиентов, они отправляют ее на специальную обработку.
Фото: H&M
На сегодняшний день 57% материалов, используемых H&M Group, являются переработанными, органическими или полученными из устойчивых источников. Более того, с нынешнего года марка использует только переработанный или органический хлопок.
Экотранспорт от Louis VuittonГантели, ракетки, доска для серфинга и…велосипед! Да, французский модный дом расширил ассортимент и в совместной коллаборации с мастерской Maison Tamboite создал велосипед. Да не простой, а экологичный.
Фото: Louis Vuitton
Впервые он был замечен в лукбуке коллекции зимней обуви, где стоял позади модели, демонстрирующей ботинки. Оказалось, не случайно, позже дизайнеры представили его в качестве спортивного инвентаря.
Фото: Louis Vuitton
Транспорт под названием LV Bike сочетает в себе детали обоих брендов: кожа Louis Vuitton окутывает эмалированную и хромированную сталь Maison Tamboite. На поверхности покрытия, куда не упадет глаз, декор в виде фирменной монограммы бренда.
Фото: Louis Vuitton
Велосипед доступен в четырех вариантах. Они отличаются разновидностью рамы (проходная и закрытая) и цветом кожаной отделки. Сиденье оформлено перфорированной кожей с монограммой Since 1854. Экотранспорт оснащен светодиодными фонарями. Под сиденьем установлены амортизаторы. На багажнике находится специальная табличка для персонализации, где вы можете нанести свои инициалы. Велосипед защищен встроенным GPS-трекером для его отслеживания.
Пока на транспорт можно сделать только предварительный заказ. Стоимость не сообщается.
В 2013 году Louis Vuitton уже создавал похожую модель, но предназначена она была специально для игры в поло на велосипедах.
Adidas и Meissen представили кроссовки за миллион долларовНаверное, у каждого из нас в детстве была ситуация, когда мы просили маму купить нам недешевую вещь, а она, узнав цену, говорила: «Почему так дорого? Она фарфоровая что ли?» Так вот, такая вещь теперь реально существует, а все благодаря коллаборации спортивного бренда и старейшего производителя фарфора.
Вместе Adidas и Meissen создали уникальную модель кроссовок под названием ZX8000 Porcelain. Их уникальность в том, что это первая в мире пара кроссовок с фарфоровыми вставками и ручной росписью.
Фото: adidas
Дизайнеров вдохновили мотивы знаменитой вазы-кратера Meissen, созданной в 1856 году Эрнстом Августом Лойтерицем. Над разработкой модели ZX8000 Porcelain весом в 950 граммов работали четыре художника: они вручную нанесли 15 фрагментов из 130 узоров вазы, а язычки украсили фарфоровыми накладками с фирменным знаком бренда с одной стороны и с эмблемой adidas с другой. Процесс изготовления занял больше года.
Фото: adidas
Сами создатели называют свое детище «настоящим произведением искусства».
Кроссовки будут представлены на аукционе Sotheby’s, который пройдет с 7 по 16 декабря. Стартовая цена лота – от 70 000 до 1 000 000 долларов. Все вырученные средства будут переданы в Бруклинский музей для финансирования художественных программ для местной малообеспеченной молодежи Нью-Йорка.
Фото: adidas
Модель создана в единственном экземпляре, однако для остальных желающих заполучить обувь, бренд планирует выпустить более доступный по цене аналог уже в декабре.
К слову, у Meissen это не первая коллаборация. Ранее производитель сотрудничал с американским брендом Supreme.
«Секрет жизни – в искусстве»: о чем новая капсульная коллекция JW AndersonБританский бренд представил новую капсульную коллекцию весна-лето 2021, посвященную ирландскому поэту и драматургу Оскару Уайльду.
Фото: JW Anderson
Дизайнер Джонатан Андерсон восхищал не только литературный талант Уайльда, но и его смелость не быть похожим на других.
Предыстория создания коллекции не менее интересная: дизайнер приобрел на аукционе сборник записок Уайльда, где обнаружил пророческую фразу. К слову, она оказалась не единственной «музой». В работе над коллекцией Андерсон вдохновился еще одной идеей поэта: «Красивые вещи иногда могут быть просто красивыми».
Фото: JW Anderson
По итогу в капсулу вошли оверсайз-футболки, рубашки и свитшоты, укороченный свитер с яркой вышивкой, плетеная шляпа и сумка тоут. Не забыли и о украшениях – в коллекции представлены серьги, колье и браслет. Каждый предмет в линейке украшен фразой драматурга. Вся коллекция унисекс и подходит как мужчинам, так и женщинам.
Фото: JW Anderson
Капсула JW Anderson Oscar Wilde уже доступна на официальном сайте, а после карантина появится и в бутиках.