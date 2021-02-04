Роуминг в странах Евразийского экономического союза возможно отменят до 2025 года. Стоимость будет снижаться постепенно, сообщает «Российская газета».
Об этом рассказал министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Арман Шаккалиев.
- «Справедливый тариф», то есть тариф «Как дома» в рамках союза - основа свободного общения, - обратил внимание он.
По словам Армана Шаккалиева, Россия в конце 2020-го уже представила в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предложение к проекту плана перехода в процессе отказа от роуминга. Но должны быть соблюдены правила честной игры в применении «Справедливого тарифа».
Помимо этого, А. Шаккалиев поделился, что снижение стоимости роуминговых услуг в странах ЕАЭС будет постепенным и пройдет по утвержденному графику.
Фото: pixabay.com
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Роуминг в странах ЕАЭС планируется отменить до 2025 г.
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