Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+7 oC
USD: 2.47
EUR: 2.66
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Роттердам вновь готов принять "Евровидение" через год

Роттердам вновь готов принять "Евровидение" через год

Конкурс может пройти там же, где и планировалось в этом году - в концертном зале Ahoy, сообщает NL Times.

Члены городского совета Роттердама накануне проголосовали за то, чтобы принять конкурс "Евровидение" в 2021 году.

Конкурс может пройти на той же площадке - в концертном зале Ahoy. При этом на шоу готовы дополнительно потратить 6,7 миллионов евро. Этих денег должно хватить на аренду зала, дополнительную охрану и рекламные вывески. При этом на отмененный конкурс уже было затрачено примерно 15 миллионов евро.

"Евровидения" в Роттердаме было отменено из-за пандемии коронавируса.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Ubisoft перенесет выход своих игр, если новое поколение консолей задержится
Данные о 267 миллионах пользователей Facebook продали за 600 долларов
Роттердам вновь готов принять "Евровидение" через год
Первые континенты на Земле появились раньше, чем думали геологи
В РНПЦ трансфузиологии призывают не создавать ажиотаж вокруг донорства плазмы для зараженных коронавирусом
Motorola представила новый флагманский смартфон Edge+
Психиатры: «Обывательская реакция на угрозу COVID-19 очень инфантильная»
Сенатор Андрей Иванец: «Новейшие разработки задействованы в борьбе с коронавирусом»
Специалист рассказал, у каких переболевших коронавирусом пациентов лучше вырабатываются антитела
Сколько получают доноры плазмы для зараженных коронавирусом в Беларуси
мнение
Юрий ТЕРЕХ
О яблонях и яблоках
Директор РНПЦ трансфузиологии рассказал, сколько белорусов стали донорами плазмы для зараженных COVID-19
Неизвестные науке беспозвоночные с песчаных пляжей оказались под угрозой исчезновения
Фрагменты фундаментов, вещи из прошлого и ландшафтные скульптуры: реконструкция в парке им. Янки Купалы завершится к 9 мая
Разработки для умных часов и технологии компьютерного зрения — какие стартапы в сфере искусственного интеллекта продвигают сейчас в ПВТ
Мы посмотрели, как дезинфицируют банкоматы, инфокиоски и наличные
Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Когда запустят Белорусскую интегрированную сервисно-расчетную систему и как будут работать ID-карты
Электронные базы захоронений, информационные терминалы и удаленная уборка: какие новинки появились на кладбищах перед Радуницей
Влияние врожденных генетических мутаций на старение оказалось сильнее приобретенных
Байопик о Уитни Хьюстон снимут в Голливуде
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Ленин будет жить
Авторы
СКАНИРУЙТЕ