Роттердам вновь готов принять "Евровидение" через год

Конкурс может пройти там же, где и планировалось в этом году - в концертном зале Ahoy, сообщает NL Times.

Члены городского совета Роттердама накануне проголосовали за то, чтобы принять конкурс "Евровидение" в 2021 году.

Конкурс может пройти на той же площадке - в концертном зале Ahoy. При этом на шоу готовы дополнительно потратить 6,7 миллионов евро. Этих денег должно хватить на аренду зала, дополнительную охрану и рекламные вывески. При этом на отмененный конкурс уже было затрачено примерно 15 миллионов евро.

"Евровидения" в Роттердаме было отменено из-за пандемии коронавируса.