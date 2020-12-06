Завершился очередной матч 17-го тура чемпионата России по футболу. «Ростов» весьма неожиданно уступил на своем поле «Уфе» – 0:1. Белорусский защитник ростовчан Александр Павловец был заявлен на эту игру в качестве запасного, но на поле так и не появился.
Перед этой встречей «Ростов» выиграл три матча из четырех последних, причем оставил ни с чем сильные московские «Спартак» (1:0) и «Динамо» (4:1), а также казанский «Рубин» (2:0). Да и в целом сезон в исполнении подопечных Валерия Карпина получается весьма качественным, что позволяет им идти среди лидеров турнирной таблицы.
«Уфа, наоборот, сражается за выживание в высшем дивизионе чемпионата России. Но сегодня она сумела преподнести сенсацию.
Победу команде гостей принес сербский форвард Комнен Андрич, нанесший неотразимый удар на 70-й минуте встречи.
Четыре матча этого тура состоялись вчера. Московский «Локомотив», в составе которого провел почти всю игру и отметился голевым пасом белорусский форвард Виталий Лисакович, одолел казанский «Рубин» – 3:1. «Тамбов» при участии Максима Володько, отыгравшего полностью весь матч, оказался больно бит в гостях московским «Спартаком» – 1:5. Екатеринбургский «Урал» Николая Золотова, который отыграл 33 минуты первого тайма, тоже очень болезненно уступил в Санкт-Петербурге «Зениту» – 1:5. А «Краснодар», в составе которого всю игру от звонка до звонка провел Александр Мартынович, нокаутировал волгоградский «Ротор» белорусского наставника Александра Хацкевича – 5:0.
Сегодня несколько позже еще состоятся поединки «Динамо» (Москва) – «Арсенал» (Тула) и ЦСКА (Москва) – «Химки». А завтра 17-й тур чемпионата России завершится игрой «Сочи» – «Ахмат» (Грозный).
Турнирную таблицу возглавляют «Зенит» и «Спартак», имеющие по 35 очков. Их ближайшими преследователями являются ЦСКА (32 балла), «Ростов» (29), «Локомотив» (28) и «Динамо» (27).
Фото: vk.com/fcrostov
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«Ростов» уступил «Уфе» в чемпионате России по футболу
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