Российского блогера будут судить за распространение фейков о разработке вакцины от COVID-19

– пояснили в ведомстве.В апреле 2020 года на канале "Крамола" в социальных сетях фигурант опубликовал видеоролик, в котором говорилось, что использование вакцины против коронавируса приводит к смерти.– добавили в Следственном комитете.Из них следует, что на момент выхода видеоролика разработка вакцин только началась, какие-либо клинические испытания еще не проводились.– сообщили в СК.Блогер полностью признал вину и объяснил, что таким способом он хотел сделать свой канал более популярным.