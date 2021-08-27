Российского блогера будут судить за распространение фейков о разработке вакцины от COVID-19

Владелец одного из YouTube-каналов предстанет перед судом в Санкт-Петербурге за распространение недостоверной информации о разработке вакцины против COVID-19. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Следственного комитета РФ.
– В Главном следственном управлении СК завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Санкт-Петербурга – владельца канала "Крамола" Антона Мысливца, – пояснили в ведомстве.
В апреле 2020 года на канале "Крамола" в социальных сетях фигурант опубликовал видеоролик, в котором говорилось, что использование вакцины против коронавируса приводит к смерти.
– Выводы следствия о недостоверности опубликованных Мысливцом данных основаны на доказательствах, в том числе на документах, полученных от органов здравоохранения, – добавили в Следственном комитете.
Из них следует, что на момент выхода видеоролика разработка вакцин только началась, какие-либо клинические испытания еще не проводились.
– Вместе с тем следствию были предоставлены полученные позже детальные результаты клинических исследований, которые подтверждают, что разработанные в России вакцины не представляют угрозы для здоровья человека, – сообщили в СК.
Блогер полностью признал вину и объяснил, что таким способом он хотел сделать свой канал более популярным.