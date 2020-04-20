Российский ученый рассказал, почему можно открывать детсады и школы

Воспитанники детских садов и школьники не болеют, поскольку они природно защищены, рассказал замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов, его слова приводит Lenta.ru.

— Я считаю, что сейчас можно открыть детские дошкольные учреждения и школы, — ометил Николай Филатов.

По его словам, дети природно защищены.

— У них нет высокой заболеваемости, и вирус, циркулируя на этих контингентах, будет дальше терять свою вирулентность. Он и сейчас теряет, — пояснил ученый.