Российский ученый: Беларуси и России объявлена серьезная информационная война

Ученый посетовал, что сегодня наблюдается явственное сопротивление некоторых сил объединению и наращиванию усилий россиян и белорусов по защите своего исторического наследия. Между российскими и белорусскими учеными не в полной мере происходит обмен научными программами, хотя вызовы и необходимость защиты общей исторической памяти стоят общие:Владимир Кравцов с сожалением отметил также попытки ползучей героизации или романтизации нацизма. Например, сегодня в центре Москвы можно свободно приобрести «Записки солдат вермахта» и другие подобные им по содержанию книги. Российский ученый убежден:Впрочем, заметил ученый, ситуацию еще можно выправить:Конференция «Философия Великой Победы: ценностные и мировоззренческие основания Союзного государства Беларуси и России», приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходит с 12 по 13 декабря 2020 года в Минске. Организаторами мероприятия выступили Ассоциация «Содействие развитию интеграции, международного социально-культурного и делового сотрудничества», Институт философии НАН Беларуси при поддержке Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.