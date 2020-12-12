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Российский ученый: Беларуси и России объявлена серьезная информационная война

Беларуси и России объявлена серьезная война - информационная. При этом используются технологии, которые были созданы и обкатаны еще во времена нацистской Германии. Такое мнение в ходе конференции «Философия Великой Победы: ценностные и мировоззренческие основания Союзного государства Беларуси и России», проходящей в Минске, высказал российский ученый, профессор кафедры общественных связей и медиаполитики Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (ИГСУ РАНХиГС) Владимир Кравцов.


Ученый посетовал, что сегодня наблюдается явственное сопротивление некоторых сил объединению и наращиванию усилий россиян и белорусов по защите своего исторического наследия. Между российскими и белорусскими учеными не в полной мере происходит обмен научными программами, хотя вызовы и необходимость защиты общей исторической памяти стоят общие:

- Я вижу это по своей академии народного хозяйства и государственной службы: у нас учатся корейцы, китайцы - только не братья-белорусы. Мне объясняют сколь тяжело им попасть на учебу, получить квоты. Я уже устал поднимать этот вопрос на уровне ректора: давайте белорусам квоты, у нас должно учиться много белорусских ребят! Но, видимо, кому-то очень важно смотреть в сторону каких-то западных ценностей, нежели обратить внимание на людей, с которыми мы одной крови.

Владимир Кравцов с сожалением отметил также попытки ползучей героизации или романтизации нацизма. Например, сегодня в центре Москвы можно свободно приобрести «Записки солдат вермахта» и другие подобные им по содержанию книги. Российский ученый убежден:

- Когда допускается книгопечатание подобных «произведений» - это, конечно же, удар по нашей истории и по нашим ветеранам. Мы должны об этом говорить, недопустимо, чтобы такие вещи продавались в России. А обратите внимание, насколько продуманы информационно-агитационные материалы тех, кто сегодня использует символику пособников фашистов! Понятно, что нам объявлена серьезная война - война информационная. Используются технологии, которые работали еще во времена нацистской Германии - и они же повторяются сегодня. Пока мы раскачиваемся со своей кронтрпропагандистской продукцией и согласовываем ее, эти ребята выставляют свою мерзость в интернет и активно ее распространяют.

Впрочем, заметил ученый, ситуацию еще можно выправить:

- Мы существенно продвинулись в деле зашиты исторической памяти. Для россиян символом 75-летия Великой Победы стало открытие Ржевского мемориала, который ежедневно посещает до 5 тысяч человек. Если таких символов будет у нас больше, думаю, память о войне будет лучше сохранена.

Конференция «Философия Великой Победы: ценностные и мировоззренческие основания Союзного государства Беларуси и России», приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходит с 12 по 13 декабря 2020 года в Минске. Организаторами мероприятия выступили Ассоциация «Содействие развитию интеграции, международного социально-культурного и делового сотрудничества», Институт философии НАН Беларуси при поддержке Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.

osipov@sb.by
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