Усиление уголовной ответственности за пропаганду нацизма было бы своевременным и вполне оправданным шагом. Об этом на круглом столе, посвященном актуальным вопросам сохранения исторической памяти и противодействия героизации нацизма, заявил сегодня по видео-конференц-связи в Национальном пресс-центре вице-президент Петровской академии наук и искусств (г. Санкт-Петербург) Андрей Антонов.
Российский ученый назвал вопросы сохранения исторической памяти весьма актуальными для нашего времени:
– Любой народ жив, пока живы его культура и история. И память о подвиге, благодаря которому была одержана Великая Победа, должен жить в веках. Но сегодняшние тенденции, идущие в основном с Запада, заставляют нас принимать ответные меры для защиты от подобного негативного влияния.
Андрей Антонов привел конкретный пример подобного из российских реалий:
– В 2014 году телеканал «Дождь» в одной из своих передач поднял провокационный вопрос: не стоило ли в годы войны сдать врагу Ленинград, дабы «сохранить сотни тысяч жизней». Этот вопрос спровоцировал горячую дискуссию в обществе и всплеск народного возмущения. Были и другие «пробные шары» по поводу изучения общественного мнения – насколько российское общество способно сопротивляться тенденциям героизации нацистов и их пособников.
Ученый заключил:
– Когда мы видим, как агрессивное, но подавляющее меньшинство ходит по улицам города-героя Минска с флагами коллаборационистов, это не может не вызывать возмущения. Поэтому в белорусском обществе и рассматривается вопрос об усилении уголовной ответственности за попытки реабилитации фашизма. Думаю, этот шаг был бы своевременным и вполне оправданным.
Опубликовано:
953
Российский ученый: агрессивное меньшинство с флагами коллаборационистов в Минске не может не вызывать возмущения
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК