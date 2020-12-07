Если вам как директору бренда недостаточно рекламных баннеров по городу или объявлений в интернете, российский стартап Avant Space решит эту проблему. Компания планирует показывать рекламу в ночном небе, сообщает РИА Новости.
Официальный представитель фирмы заявил, что показ логотипа любой компании будет осуществляться при помощи спутников «Созвездие» на орбите Земли. Запустить данный проект планируется с 2022 года. Однако стоимость услуги не каждому по карману: прорекламировать свой бренд будет стоить 10 миллионов долларов.
Avant Space намерен показывать рекламу с высоты 600 км. Считается, что она будет видна в мегаполисах ночью и даст охват в 1 млрд человек по всему миру.
Основатель стартапа Антон Оссовский рассказал, что такая цена оправданна для первых клиентов. Она покроет стоимость спутников, которые будут выводить рекламу на орбиту. Кроме того, по словам Оссовского, первый заказчик получит скидку, большой охват аудитории, да еще и размещение логотипа сроком на год.
Несколько месяцев назад фирма уже испытала блок лазеров для космических аппаратов, которые будут выводить рекламу брендов. Два десятка спутников, летящих одной группой, будут выстраиваться в определенное изображение, хорошо видное с Земли, рассказали представители фирмы.
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» подтвердила техническую реализуемость проекта "Созвездие".
Фото: pixabay.com
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Российский стартап назвал стоимость размещения рекламы на ночном небе
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