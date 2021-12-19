Российский социолог: белорусское общество характеризуется как общество, которому есть что терять

Российский социолог Евгений Копатько в эфире телеканала ОНТ рассказал о важности проведения социологических исследований.
- Это инструмент для принятия решений. Моя коллега, которая работает в Соединенных штатах, привела такие цифры. Почти половина мирового бюджета на социологические исследования приходится на Соединенные штаты. То есть не на большую Европу, не Азия, не постсоветское пространство. Американцы понимают, что это инструмент для руководства. Вы принимаете какое-то решение. Допустим, запрос на референдум. И вы спрашиваете у людей – что для вас актуально? Люди говорят – это и это актуально, - заявил эксперт в программе "Контуры".
По мнению Евгения Копатько, важно не только зафиксировать результат социологического исследования, но и посмотреть его в динамике.
- Белорусское общество характеризуется как общество, которому есть что терять. У которого есть запрос на перемены. Это общество, которое ценит свой суверенитет, - рассказал специалист.
Также, по мнению российского социолога, у белорусского общества большой запрос на хорошее отношение к России:
- И то давление, которое сейчас оказывается на Россию, Беларусь, и подталкивает к динамичным изменениям. При этом белорусы и к Европе нормально относятся. Нет такого, чтобы был какой-то негатив. Есть попытка строить нормальные отношения. Это тоже ваша картина.