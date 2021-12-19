Российский социолог: белорусское общество характеризуется как общество, которому есть что терять

- заявил эксперт в программе "Контуры".По мнению Евгения Копатько, важно не только зафиксировать результат социологического исследования, но и посмотреть его в динамике.- рассказал специалист.Также, по мнению российского социолога, у белорусского общества большой запрос на хорошее отношение к России: