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Российский сенатор: протестные акции в Беларуси были подготовлены и срежиссированы заранее

Протестные акции в Беларуси, которые начались сразу же после выборов, были подготовлены и срежиссированы заранее. Уверенность в этом высказал заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания России Владимир Джабаров сегодня во время онлайн-пресс-конференции, передает БЕЛТА.

"Те процессы, которые начались сразу после закрытия участков, говорят о том, что они были подготовлены, это было срежиссировано, – сказал российский сенатор. – Потому что акции, которые там проводились, за один-два часа не подготовишь. Выходили специально подготовленные люди на улицы. Я не говорю, что там были только те, которые пытаются сейчас раскачать ситуацию в Беларуси: там были, наверное, другие люди, которые недовольны, были какие-то претензии. Но в том, что зачинщики имели целью расшатать ситуацию в Беларуси, сомнений нет".

Владимир Джабаров отметил, что начало акций очень напоминало попытку повторить Майдан 2014 года в Киеве. 

"Но Майдан в Минске не пройдет, – убежден российский сенатор. – Лукашенко – это не Янукович, который сел в самолет, улетел в Харьков, назавтра в Крым, а потом в Ростов. Лукашенко никуда не уедет из Беларуси и будет отстаивать ту власть, которую он получил из рук своего народа".

По его мнению, если бы на выборах был другой результат и разница между Александром Лукашенко и его ближайшей конкуренткой не составляла 8 раз, то протесты были бы сильнее. 

"Понятно, что Светлана Тихановская никого не представляет, за нее бороться никто не будет, – сказал Владимир Джабаров. –А те, кто сейчас выходят (пусть они на меня не обижаются), –конечно, они выполняют заказ".

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