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  2. Российский сенатор: Польша искусственно создает кризис с беженцами на границе

Российский сенатор: Польша искусственно создает кризис с беженцами на границе

Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, сообщает БЕЛТА.


"Сознание польской политической элиты таково, что Польша должна быть все время жертвой и объектом нападения. И вот наконец-то они дождались повода и теперь его максимально раскручивают. И тем самым еще пытаются снивелировать некоторые свои конфликты с ЕС в юридической сфере и ряде других", – сказал Алексей Пушков.

Сенатор уверен: ситуация на белорусско-польской границе – искусственный кризис, "вызванный специфическими потребностями Польши и неадекватной реакцией ЕС на гораздо более широкую проблему миграции, с которой сталкивается Европа".
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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