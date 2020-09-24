По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар и евро стали дороже, а российский рубль – дешевле. Информация о новых курсах валют появилась на официальном сайте БВФБ.
Евро подорожал на BYN 0,0062 и теперь оценивается в BYN 3,0359.
Доллар стал дороже на BYN 0,0134 и сейчас стоит BYN 2,6042.
А российский рубль подешевел на BYN 0,0157 до BYN 3,3779 за сотню.
На вчерашних торгах доллар подорожал, евро и российский рубль подешевели.
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Российский рубль подешевел, евро и доллар подорожали
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ