Российский розовый бриллиант продали в Женеве за 26,6 миллиона долларов

Пурпурно-розовый камень, названный «Призраком Розы» в честь балета Михаила Фокина, весит 14,83 карата. Добыли его в Якутии, пишет ТАСС.
Оценочная стоимость бриллианта варьировалась от 23 до 38 миллионов долларов. Необычность ему придает не только нежный оттенок розового, но и история происхождения – «Призрак Розы» изготовили из крупнейшего розового алмаза, найденного в России. Масса того составила 27,85 карата.
Глава международного отдела драгоценностей аукционного дома Sotheby's Гари Шулер уточнил, что только 1% розовых алмазов в природе превышает вес в 10 карат.
Рекорд цены на подобный драгоценный камень составляет 83,19 миллиона долларов – столько собирался заплатить американский ювелир за розовый бриллиант Pins Star (59,6 карата) в 2013 году. Впрочем, позже оказалось, что средств на оплату дорогой покупки у мужчины нет, и в 2017-м камень перепродали за 71,2 миллиона долларов.
Фото: EPA-EFE
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