Российский политтехнолог Виталий Шкляров задержан в Беларуси

В расследовании телеканала ОНТ приводятся подробности задержания политтехнолога.

По версии спецслужб, Виталий Шкляров консультировал администратора групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием «Страна для жизни».



В репортаже ОНТ зрителей познакомили с администратором социальных сетей «Страна для жизни Дмитрием Поповым. По одной из версий силовиков, «Страна для жизни» как раз работала под внешним управлением российского пиар-специалиста.

Теперь ему предстоит объясниться, зачем он внедрял в предвыборные штабы кандидатов своих агентов, как мобилизировал вокруг Тихановского протестный электорат, а главное, в чьих интересах.