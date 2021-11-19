Российский политолог: Варшава выполняет заказ по провоцированию войны

По мнению российского политолога Владимира Киреева, Варшава заинтересована только в эскалации кризиса и предании ему политизированного, а главное – военизированного характера, чтобы впоследствии выполнить задание своих западных кураторов – спровоцировать военный конфликт в регионе. Таким мнением эксперт поделился в эфире телеканала "Беларусь 1".
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– Польское правительство и государство озабочено не ситуацией с беженцами. Они думают, что беженцы никакого значения для польской безопасности и самосознания не несут. Польское руководство реализует и выполняет заказ со стороны Вашингтона и Лондона по провоцированию войны. Они раздувают предпосылки для войны. Проблема с беженцами является медийной, политтехнологичной. Это своего рода пиар, нацеленный на то, чтобы сформировать у европейцев и американцев понимание, почему поляки могут начать войну против Беларуси, – отметил он.