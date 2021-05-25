Российский политолог: сильная Евразия мировым игрокам не нужна

Если мы не выработаем собственные союзные и евразийские нарративы, их за нас нам выработают солдаты НАТО. Об этом в ходе круглого стола «Экспертное сообщество Союзного государства: обретение субъектности», собравшего сегодня политологов, историков и журналистов Беларуси и России на базе РОО «Белая Русь», заявил профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.



Политолог отметил:



– Как показало время и мировая практика, Евразия как целостный макрорегион не нужна ни одной из существующих сегодня глобальных макроэкономических сил. Все они в той или иной степени заинтересованы в разрушении евразийского интеграционного проекта.



Одним из способов усиления устойчивости евразийского пространства Дмитрий Евстафьев видит поиск новых социокультурных форм существования Союзного государства и ЕАЭС:



– Существующие ныне формы унаследованы от СССР. Но время и западная цивилизация диктуют новые – и наша задача переварить их и адаптировать для евразийского пространства.



Участники мероприятия поставили целью выяснить, можно ли говорить о существовании союзного экспертного сообщества. И что нужно сделать для того, чтобы оно появилось, зачем такое сообщество необходимо Союзному государству. Инициаторами проведения в Минске такого круглого стола выступили Центр «Северная Евразия» (Беларусь), АНО «Институт Русского зарубежья» (Россия) и Республиканское общественное объединение «Белая Русь».