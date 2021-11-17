Политолог: Польша по отношению к беженцам ведет себя совершенно отвратительно

Это в эфире телеканала "Беларусь 1" подчеркнул российский журналист и политолог Михаил Маркелов.
Эксперт отметил, что Польша не беспокоится за судьбу беженцев на границе.
– Им плевать на этих беженцев. Их бесполезно как-то вразумлять и вести с ними диалог. Польша в этой связи ведет себя совершенно отвратительно: на границу ввела войска против мирных беженцев, задействует все свои силы и создает вот эту искусственную ситуацию вместо того, чтобы оперативно организовать коридор, договориться с Германией и пропустить этих людей туда, – обратил внимание политолог.
По словам Михаила Маркелова, в противовес политике Запада Беларусь оказывает максимально возможную помощь беженцам.
– Какая нагрузка идет сейчас на Беларусь. Помимо того что она вкладывает свои бюджетные деньги, вынуждена привлекать медицинские силы, спецслужбы. Всем этим сегодня занимается Беларусь, предоставляя свою территорию для этих несчастных людей, – резюмировал эксперт.