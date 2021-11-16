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  2. Российский политолог: Польша обязана предоставить беженцам гуманитарный коридор

Российский политолог: Польша обязана предоставить беженцам гуманитарный коридор

Польша обязана предоставить беженцам гуманитарный коридор. Такое мнение в эфире "Беларусь 1" высказал российский журналист и политолог Михаил Маркелов. 


"То, что сейчас происходит, это позорище всему Евросоюзу. Это рушит понимание об их демократии, гуманизме. Они проявляют гуманизм к каким-то меньшинствам, а в отношении этих людей не делается ровным счетом ничего. Войска стягивают", – сказал Михаил Маркелов.

По его словам, Польша обязана предоставить гуманитарный коридор беженцам. "Разместить людей, провести их через санитарный кордон, чтобы их там посмотрели, и отправить на территорию Германии. В чем проблема? Откройте этот коридор. Германия их принимает. Все решается за один-два дня", – отметил политолог.

Михаил Маркелов подчеркнул: на белорусско-польской границе сейчас находится около 3 тыс. мирных жителей.

"Это Польша готовится к военной операции и подстрекает всю Европу", – добавил он.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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