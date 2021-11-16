Российский политолог: Польша обязана предоставить беженцам гуманитарный коридор

– сказал Михаил Маркелов.По его словам, Польша обязана предоставить гуманитарный коридор беженцам. "Разместить людей, провести их через санитарный кордон, чтобы их там посмотрели, и отправить на территорию Германии. В чем проблема? Откройте этот коридор. Германия их принимает. Все решается за один-два дня", – отметил политолог.Михаил Маркелов подчеркнул: на белорусско-польской границе сейчас находится около 3 тыс. мирных жителей.– добавил он.