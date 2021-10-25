Российский политолог: Польша хочет разрезать Беларусь и использовать ее для собственного развития

Об этом заявил российский политолог Владимир Киреев в эфире программы "Понятная политика" на "Беларусь 1".
– Польские элиты и руководство защищают независимость своей страны, а когда речь заходит о других странах, например, о Беларуси, то сразу это забывается. Оказывается, что независимость Польши – это священное дело, ее нужно защищать всем и ото всех. А когда речь о гегемонизме польском, то оказывается, что он правильный и благой. А в Германии, Турции и России он плохой. Польша не хочет участвовать в блоке с Францией и Германией, союзнических отношениях с Россией, никаких конфигурациях с большими странами внутри Евросоюза. Зато создала Вишеградскую группу, где все страны носят подчиненный по отношению к Польше характер. Польша играет империалистическую роль в отношении Беларуси, она хочет просто разрезать ее и использовать для собственного развития, – поделился мнением эксперт.
Фото: ctv.by