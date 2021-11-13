Российский политолог: Польша использует ситуацию с беженцами для политической атаки на Беларусь

Беларусь строго выполняет конвенцию о статусе беженцев. Она приняла на себя обязательство и следует высшим государственным ценностям. Такое мнение высказал российский политолог Сергей Карнаухов в эфире YouTube-канала «Главный. Тур».

– Белорусы не дадут беженцам пропасть на границе. Это самый гостеприимный народ, который сейчас есть на постсоветском пространстве, – поделился политолог.

Отвечая на вопросы журналиста Игоря Тура, эксперт заметил, что в западных СМИ происходящее сегодня называют «миграционным кризисом». Делают это умышлено, для нагнетания обстановки.

– Кризис – это когда сотни тысяч беженцев находятся в лагерях, когда свирепствует эпидемия, когда большая гуманитарная проблема с пищей, одеждой, гигиеной. Здесь же совершенно иная ситуация. На границе находится 2-3 тысячи человек, – обратил внимание политолог. – В то же время квота приема беженцев 28 странами ЕС в этом году на уровне 160 тысяч человек.

Действительно ли на этом фоне можно говорить о глобальной проблеме у границ Польши?

По мнению Сергея Карнаухова, надо правильно называть те явления, с которыми мы сталкиваемся. На белорусско-польской границе нет кризиса, есть решаемая ситуация.

– Если бы там был один человек, поверьте, писали бы то же самое. Потому что для Запада, в первую очередь для Польши, нужен повод, чтобы атаковать Беларусь, – считает Сергей Карнаухов. – У них все не получилось. Провалились все провокации, которые они разворачивали в последние годы. Не получилась и попытка оранжевого переворота в стране. Беларусь с достоинством, максимально корректно вышла из этой ситуации, сохранив лицо и не применяя никаких запрещенных и не конвенциональных методов борьбы.

По словам политолога, причину и нынешней проблемы на границе нужно искать в политической плоскости.

– Это атака, которая развернута сегодня гибридным путем на всю инфраструктуру Союзного государства. Посмотрите, что они (страны Запада – ред.) делают в первую очередь. У меня нет сомнений: попытаются продвигать системные санкции по тем компаниям, до которых нельзя было дотянуться в предыдущие разы напрямую, – высказал предположение Сергей Карнаухов.

Если пятый пакет санкции будет иметь место, то Беларусь, безусловно, будет обращаться в международные суды.

– На российском рынке есть компании, которые обучают целые корпорации работать в условиях введенных санкций. Такова новая реальность, – подчеркнул эксперт. – Запад никогда не будет работать с нами, как с равными партнерами. Мы будем либо в состоянии потерпевших, либо встряхнемся и будем строить внутреннюю экономику, которая будет работать на нужды Союзного государства. Как только мы поднимем системообразующие отрасли экономики, ритейл, машиностроение, станкостроение, легкую промышленность, проблем с санкциями не будет. Сама жизнь подталкивает нас к этому. Вместе нам нужно пройти этот сложный период, стиснув зубы.