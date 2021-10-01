Российский политолог: оппоненты белорусской власти перешли к прямому террору

Такое мнение высказал российский политолог Сергей Михеев в эфире телеканала "Беларусь 1".
– Думать, что от Беларуси отстали, было бы очень наивно. С той стороны [Запада] действует система. Невзирая на жертвы, они будут пытаться продвинуть свои интересы. Чем больше кровавых эпизодов или радикальных ситуаций, тем лучше. Все эти радикалы рано или поздно приходят к мысли о том, что надо как можно больше убивать. Это обычный путь революционера, – рассуждает политолог.
– Они [оппозиция] постепенно оправдывают любое преступление в отношении своих политических соперников. И, хотя сами призывают к свободе и законности, очень быстро пренебрегают этим. Это концептуальная проблема. В интернете, как и в Telegram, огромное количество разных ботов и людей, которые за деньги создают видимость массовой реакции. Только, если вытащить их всех за ухо, мы бы увидели, что этих людей не так много, как кажется, – заключил Сергей Михеев.